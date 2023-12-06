分析：邊界衝突致印中關係陷冰點　台印關係受益升溫

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又過了將近4年後的今天，台灣與印度的非官方關係已進一步深化，而新德里與北京的關係仍未見改善。
●台印經貿、文化、防務交流不斷擴大
透過多項進展，台印關係可謂穩定深化。2021年台印雙邊貿易額達到70億美元，是20年前的7倍。今年7月，台灣設立相當於領事館的「駐孟買台北經濟文化辦事處」，是台灣在印度設立的第3個館處。
此外，蘋果公司（Apple）供應商鴻海最近宣布在印度投資16億美元，以將產線移出中國。新德里也鼓勵台積電在印度設廠。
除了貿易和投資，引進印度移工的協議也即將敲定。上月勞動部長許銘春宣布正與印度洽簽移工合作備忘錄（MOU），但確切人數還不確定。
11月，教育部次長劉孟奇率團訪問印度多間大學，商討台印教育合作，並鼓勵STEM領域（科學、技術、工程、數學）學生來台就學。
更讓北京跳腳的是，台印接觸已擴大至防務領域。今年8月，3名退休的印度三軍司令赴台出席「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」，還有消息稱他們與台灣智庫「國防安全研究院」人員舉行閉門會議。印媒報導，此舉意味印度正加強與台灣的非官方對話，並就如何因應台海危機交換觀點。
●印中邊界衝突成兩國交惡轉捩點
至於印度與中國的關係，目前在台工作的印度記者蘇旺（Suvam Pal）表示，兩國當前緊張關係源自2020年6月的印中邊界衝突。當時至少有20名印度軍人與4名中國軍人在衝突中喪生，此事也讓印度對中政策產生「翻天覆地的轉變」。
衝突爆發前的2年，印中關係可謂友好。莫迪2018年曾赴武漢會見中國國家主席習近平，習近平也在翌年回訪新德里。
蘇旺指出，邊界衝突發生後，「印度與台灣在各個層級的接觸開始獲得鞏固，而且這種接觸每天都在持續」。也是在同一年，印度將其外交官員的中文訓練課程從中國完全轉移到台灣。
印度喜夫南達大學（Shiv Nadar University）學者鄭嘉賓（Jabin T. Jacob）認為，新德里與台北的關係進展有其道理，雙方除了「不斷增長的共同經濟利益」，還具有共通「政治或戰略利益」。
鄭嘉賓認為，隨著台灣企業為追求「多元化」而遷離中國，中國又對印度邊境及台灣加大施壓，印台之間自然會有更多聯繫。
他也指出，北京經常錯誤地認為印度政策與美國相關或依賴美國。實際上，印度早在1950年就已正式承認中華人民共和國，比美國早了近30年。
1991年蘇聯解體後，印度推出「東望」（Look East）政策，積極地與鄰國建立經濟與戰略關係，以晉升為區域大國，制衡中國日益擴張的影響力。1995年，台灣、印度雙方同意在新德里及台北互設代表機構。
●莫迪的「台灣經驗」
實際上，早在近10年前就任總理之前，莫迪就曾有過多次與台交流的經驗。早在1999年，莫迪曾以印度人民黨（Bharatiya Janata Party）秘書長身分訪台；2011年，他以古茶拉底省（Gujarat）省長身分接待台灣代表團；2012年，台灣官員造訪古茶拉底省，參加全球招商會議。
莫迪於2014年首度宣誓就職總理時，時任台灣駐新德里代表田中光也受邀參加就職典禮。
儘管如此，在2018年和2019年高調的「莫習會」之後，印度政府對台灣的態度轉為謹慎。莫迪在2019年第2度宣誓就職時，台灣代表並未獲邀參加典禮。
直到2020年，印度和中國士兵在兩國邊境的拉達克（Ladakh）爆發衝突，一切都改變了。雙方於今年11月30日舉行的第28輪邊界會談仍無法取得突破或緩和緊張局勢。
●台印關係升溫
隨著印中關係急遽降溫，新德里也重新對台北伸出橄欖枝，這顯然對台灣有利。
去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，印度呼籲北京在隨後的大規模軍演中保持「克制」。此外，新德里官員也不再在各類聲明中提及一中政策。
事實上，新德里自2010年起就拒絕重提一中政策，藉以反抗北京宣稱擁有印度東北部阿魯納查省（Arunachal Pradesh）的主權（中國稱「藏南地區」）。
2014年，時任印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）還告訴中國，「如果要印度同意『一個中國』政策，中國也應支持『一個印度』政策」。
倫敦國王學院（King's College London）國際關係教授潘特（Harsh Pant）說，雖然現在印度已在台灣問題上擺脫了「一貫的沉默態度」，但其一中立場依然不太可能有所改變。
然而，外界相信，新德里與台灣強化政治接觸的時機已經成熟。
現為智庫「台灣亞洲交流基金會」研究員的印度學者胡莎娜（Sana Hashmi）在近日的一篇評論文章中寫道，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，世界各國立法者訪台的次數也明顯增加之際，印度因為沒有派遣或鼓勵國會代表團訪問台灣，成為全球的一個「顯著例外」。
正如潘特所言，由於印度-太平洋區域的「現實不斷改變」，除非「志同道合的國家走在一起並共同努力，否則很難建立理想均勢，讓這些國家的利益和價值觀受到保護」。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1121205