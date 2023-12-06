Toyz道歉「退出電競圈」 砸爛LOL冠軍戒指：統神是對的
電競界年度盛事「2023星光電競大賞」4日的頒獎典禮爆發衝突！「娛樂效果獎」邀請前電競選手Toyz（劉偉健）擔任神祕頒獎人，而他的死對頭亞洲統神（張嘉航）正好是得獎者，他得獎後上台飆罵Toyz是「販毒狗」與主辦單位，對此，Toyz昨（5）日晚間開直播致歉，並砸爛當初拿到世界冠軍的戒指，示意退出電競圈。
記者薛羽彤／綜合報導
Toyz還原事情的來龍去脈，當時協會邀約問他願不願擔任頒獎嘉賓，有告知入圍者有統神，Toyz表示他可以，「千錯萬錯都是我的錯，我應該要拒絕，應該要搞清楚電競大賞是在做什麼，身為一個罪犯屬實不應該要出席的」，他坦言知道有統神的話他應該拒絕的，同時向主辦單位、入圍得獎的人道歉。
Toyz也向統神喊話，「張嘉航先生他是對的，他罵的東西也沒有錯，是我不好！是我厚著臉皮，來出席活動，是我不對」。即便知道統神是在做效果，他說：「畢竟這是『娛樂效果獎』，於這件事情，大家都得到娛樂了，可能我被洗臉有點可憐、活該，統神實至名歸，『娛樂效果獎』還得是你」。
此外，Toyz也拿出當年遊戲「英雄聯盟」第二季，得到的世界冠軍戒指，他認為自己之前販毒事件，讓電競圈蒙羞，將戒指用鐵鎚砸爛。宣布日後若有電競相關的活動都不要再找他，因為他對這圈子只有負面影響，就當他從沒打過電競，他認為自己對於電競圈而言就是一隻老鼠。
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