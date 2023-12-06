▲高惡性度淋巴癌治療新進展　新一代雙標靶組合藥物提高反應率

我是廣告 請繼續往下閱讀
瀰漫性大B細胞淋巴癌病況複雜「DLBCL的治療目標以積極治癒為主，必須要把癌細胞清除乾淨，是無法與癌細胞和平共存的。」陳姿婷說，目前對於DLBCL的標準起始治療，是以標靶藥物CD20單株抗體再加上CHOP的化學藥物處方為主，簡稱為R-CHOP。
R-CHOP是近二、三十年來很好用的處方，可惜並非適用於所有病患，「其中DLBCL好發於年齡較大的長者，這群病人通常有共病問題，整體身體狀況不佳，大約有2成左右的人會無法承受標準藥物治療的強度。」此外，也有逾5%的病患在接受標準治療時反應不良。更令人棘手的是，即使對R-CHOP反應好，仍有2成左右的病患會在2年內復發。
IPI score量表 評估選擇新藥治療直到近年，DLBCL的起始治療有了新的轉機。如果病患一開始被診斷時，經IPI score評量分數落在2分以上，接受新的抗體-藥物複合體antibody-drug conjugate (ADC) : polatuzumab vedotin，與抗CD20單株抗體:Rituximab，及化療的組合（Pola-R CHP），能有較好的疾病反應率。所謂IPI（international prognostic index）score是以年齡、體能狀態、分期及LDH指數、淋巴腺外侵犯等5項分數來計算預後，分數越高表示預後越差。
根據POLARIX trial， III期多中心雙盲臨床試驗顯示，以Pola-R CHP為起始治療，相較於傳統標準R-CHOP治療，在兩年的追蹤期間，病人的無疾病惡化存活率可(progression free survival, PFS) 從70.2%上升到76.7%。」
就前述病患為例，阿伯的IPI分數為3，屬於預後不好的病患，在經過討論後決定使用Pola-R CHP治療方式，目前療程結束為完全緩解狀況，只須定期回診，生活一切如常。
她呼籲，DLBCL的常見症狀仍以淋巴結腫大為主，如有發現腫塊持續變大，且伴隨有體重減輕、盜汗、食慾不振時要及早請求醫療協助，進一步做切片診斷，積極治療，以獲得最好的治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60054
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw