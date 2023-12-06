▲「藝援複使工作坊」帶領乳癌病友　從環保藝術創作綻放生命故事

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藥盒成為作畫工具！乳癌病友藉版畫訴說生命故事「哇，原來版畫這麼好看!」「你的作品好精緻！手太巧了，真厲害！」在一陣陣雀躍又驚呼的聲音中，病友們在看見自己作品印製出來的那一刻，都充滿了驚喜，也迫不及待的想與自己創作合影留念。現為師大美術系博士班張書婷老師表示，「今年春天，我們就開始與臺灣AZ永續小組討論，激盪交流許多想法後，終於誕生藝援複使工作坊，將環保的理念與藝術、病友做出永續又美麗的連線！也非常感謝亞東醫院的支持合作，許多病友沉浸在自己的創作，最後激發了許多獨創角色的相遇，展現無邊際的藝術力與生命力！」
「我的眼睛是愛心形狀，因為我看到的都是愛；沒有嘴巴代表我保持安靜，但我有大大的耳朵傾聽每個病友想說的故事。我有不同形狀的腳，甚至變成輪子，因為我也想無拘無束的繼續探索環遊世界更多風景！」邱小姐在乳癌治療後，回到亞東醫院為病友提供剪髮服務。由於個人的罹癌經歷，更讓她對每位前來修剪頭髮的病友更有感同身受的同理心，在製作版畫過程中，也一點一滴注入這溫暖的心意。
為人類、社會、地球，打造更永續的未來響應AZ全球總部的零碳排雄心計畫(Ambition Zero Carbon)，AZ臺灣將在2023年底將全數內部近300輛業務人員用車更換成油電混和車，今年更引入首批使用藥品電子仿單的藥品，取代紙本仿單，接軌國際無紙化趨勢。今年更首創亞太地區首家與Uber企業版合作的藥廠，攜手Uber企業版以「減碳優步Uber Green」做為企業乘車代步首選。
臺灣AZ總裁簡劭庭表示：「永續是一條不能獨自行走的路。臺灣AZ在推動各式永續減碳行動中，很榮幸能與許多夥伴共行，付諸更強大長遠的力量。亞東醫院推廣永續努力有目共睹，我們非常感謝能有機會以這共同信念，相互合作完成這場藝援複使工作坊。也期待在拋磚引玉之下，持續擴大永續意識信念，看見更健康的地球與未來。」
醫療與環保藝術完美結合，為永續發展注入生動元素人類的行為對地球帶來了巨大的負擔，而醫院每年的用電量更是驚人。亞東醫院張至宏副院長說，在不斷創新醫療專業的同時，也扮演了社區守護者的角色。更在今年積極導入碳盤查，致力於改善能源使用效率、推動綠色能源的應用、提倡環保節能的生活方式，使其成為醫院永續發展的重要一環。
張至宏副院長強調，醫院作為社區守護者，不僅要提供高品質的醫療服務，更要積極參與社會責任，推動環保與社會公益。非常感謝這次與臺灣AZ藥廠的合作，將醫療與環保藝術結合，不僅能夠喚起社會大眾對於環保的關注，也在藝術的襯托下，為永續發展注入更多生動的元素。亞東醫院致力實現環境永續、社會公益和醫療服務的完美結合，成為模範醫療永續機構。
此次藝援複使工作坊的創作，張書婷老師更集結成一共創作品，即日起在亞東醫院2樓藝文走廊展出，展期將至明年11月，邀請民眾一起感受永續與環保帶來的無限生命能量！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60146
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