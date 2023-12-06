接受阿根廷媒體專訪　吳釗燮示警中國承諾釀債務黑洞應謹慎往來

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針對11月15日舉行的拜習會，吳釗燮回應表示，我國正面看待美中兩國穩定雙方關係，以緩和區域緊張局勢，雙方若能對話，將有助溝通及避免誤解，對國際社會有正面效益。但吳釗燮也強調，美中之間競爭性的結構並沒有改變，美國也向台灣清楚說明，與中方任何對話必定顧及台灣利益，並與結合其他理念相近國家一起，展現對台灣的支持。
對於兩岸關係發展，吳釗燮表示，台灣對與中國對話向持開放態度，願意在不設政治前提下與中國展開對等對話。蔡英文總統從2016年上任就開始釋出與中國對話的善意，但中方立場依舊僵化，要求台灣接受「一中原則」及「一國兩制」為前提，並威脅對台動武，非常不友善。吳釗燮強調，台灣將繼續負責任地維持台海和平穩定，維持台海的現狀，呼籲中國展開對話，也將持續加強自我防衛能力，並爭取民主國家的支持，以嚇阻中國冒進。
吳釗燮續談到，中國面臨內部貪腐、經濟衰退、房地產下跌、地方政府破產及青年失業等問題，各方須留意中國以製造外部危機來轉移內部壓力。蔡英文總統11月底接受美國「紐約時報」訪問時也表示，中國有很多內部問題，而目前根據台灣和美國的分析，兩岸戰爭尚非迫在眉睫，也非不可避免，因此台灣會和友盟國家共同努力，嚇阻戰爭發生。
有關中國可能封鎖台灣海峽的問題，吳釗燮分析指出，中國如果以海空封鎖台海來脅迫台灣，必遭國際社會強烈反對，因為全球約50%貨物經過台灣海峽，約60%半導體晶片及90%最先進半導體晶片在台灣生產，如果此一國際要道供應鏈遭到任何干擾，不僅台灣受害，全球經濟也將受波及，其影響或將比俄烏戰爭更嚴重。國際社會對此已有清楚瞭解，因此各國領袖不斷在雙邊或多邊聲明中重申台海和平的重要性，明白指出台海的和平穩定是全球安全繁榮不可或缺的一部分。
外交部說明，「布省資訊報」於2002年成立於阿根廷，是全球西語系國家瀏覽數最多的報媒網站，在拉美西語區讀者逾一億，極具國際輿論影響力。