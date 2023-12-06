綠藍白3黨總統候選人身家曝光！無論誰當選　財產都比不上「他」

▲賴清德存款僅兩百多萬元。（圖／記者張茂雄攝，2023.12.02）
▲賴清德存款僅兩百多萬元。（圖／記者張茂雄攝，2023.12.02）

記者何哲欣／台北報導

中選會昨公布3組正副總統候選人名單，以及財產申報紀錄，國民黨總統候選人侯友宜申報存款有3958萬餘元、無股票， 民進黨總統候選人賴清德申報存款有215萬餘元、無股票， 民眾黨總統候選人柯文哲申報存款有2464萬餘元、無股票。這3人無論誰當選總統，都比不上前總統馬英九。

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根據歷年財產申報資料，馬英九在2008年上任，11月首度財產申報，存款有6468萬元，但跟他在競選總統時申報資料相比，9個月存款增加了1231萬元，當時總統府表示，財產增加是來自馬的妻子周美青的退休金。

到了2012年9月，馬英九財產申報，存款7761萬元，但相較於前一次申報7372萬元，短短8個月增加389萬元，平均每個月存款48萬元，但當時馬英九的月薪約47萬元，馬英九薪水不只一毛未花，還可以存得比賺得多，一度引發爭議；而當時的行政院長陳冲在立院答詢時說，馬英九薪水一半都拿來捐款，說法也遭到質疑。

不過當時總統府回應，馬英九的財產增加是夫妻兩人存款的利息收入，且馬英九一直有捐款習慣，到2012年10月底，歷年捐款總額超過7500萬元。馬英九在2016年卸任，卸任前最後一次財產申報，存款有7761餘萬元。

除了馬英九之外，總統蔡英文2016年首度申報時存款4927萬元，2020年3月存款為4877萬3937元。到了第二任期，2021年4月，蔡英文存款5284萬元，去年3月，存款增加到5564萬元，今年2月公布的財產申報資料，蔡英文存款5944萬餘元，又增加了379萬餘元。不過相較於蔡英文2006年擔任行政院副院長期間有破億身家，蔡英文如今的身家已腰斬。

另外兩位民選總統，《公職人員財產申報法》自1993年上路，前總統李登輝1993年首次財產申報時有存款4437萬4261元，有價證券708萬3070元；卸任總統前，李登輝1999年最後一次申報，存款3890萬6255元，有價證券2162萬1710元，6年來存款雖略減546萬元，但有價證券卻增加1453萬元。

陳水扁2000年上任後，首度財產申報存款1333萬、有價證券1838萬，但任內存款迅速累積，2004年還只有存款1476萬元，但有價證券已增加到3204萬元。2007年，陳水扁存款7102萬元，暴增6772萬元，2007年時存款減為6336萬元，2008年陳水扁卸任前最後一次財產申報，存款6215萬元。

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