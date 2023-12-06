控張智倫崩潰散佈黑函 李正皓：所有證據完備、張智倫準備坐牢
政治評論員李正皓今（6）日於臉書貼文，提及近來有一影片在中和網路社群瘋傳，提及民進黨立委候選人吳崢是空降、不分區王義川滿嘴噴屎，而自己則被攻擊是性騷前科退選，攻擊他們是三賤客、選舉蟑螂，李正皓稱這些用語都涉及公然侮辱與意圖使人不當選，加上因為影片沒有署名，是典型的選舉黑函，而散佈者正是張智倫競選團隊總幹事，強調「所有證據都完備，張智倫準備坐牢」。
記者陳威叡／台北報導
李正皓表示，張智倫真的很讓他失望，主菜都還沒上，張智倫就崩潰了就開始散佈黑函。近來有一影片在中和網路社群瘋傳，提及民進黨立委候選人吳崢是空降、不分區王義川滿嘴噴屎，而自己則被攻擊是性騷前科退選，攻擊他們是三賤客、選舉蟑螂。
李正皓說，稍有法律常識的人都知道，這些用語都涉及公然侮辱與意圖使人不當選，加上因為影片沒有署名，而吳崢跟王義川又具備候選人身份，是典型的選舉黑函。認為此舉已違反《公職人員選舉罷免法》與《刑法》誹謗罪。
李正皓指出，最蠢的是，散步黑函的人張國炎，從各個社群可以看到散播影片的證據，而張國炎正是張智倫競選團隊總幹事、張智倫媽媽陳錦錠議會辦公室主任。
最後李正皓說，所有證據都完備，張智倫準備坐牢，下周二將前往提告，而關於張智倫與張國炎稱其性騷前科 一事，他會另外聘請律師提告民事求償149萬9999元，因為150萬以內民事二審定讞，「感恩百億中和張家賞賜小弟年終獎金！」