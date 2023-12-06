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新光三越百貨新分店！進駐「台南南山廣場」　開幕日、規劃搶先曝

▲新光三越全台第16家分店確定進駐「南山台南廣場」，開幕後為台南市第3家分店。（示意圖，新光三越台南新天地／翻攝自google街景）
▲新光三越全台第16家分店確定進駐「南山台南廣場」，開幕後為台南市第3家分店。（示意圖，新光三越台南新天地／翻攝自google街景）

記者鍾怡婷/綜合報導

新光三越全台第16家分店確定進駐「南山台南廣場」，開幕後為台南市第3家分店，預計於2025年開幕，將涵蓋地上一樓至五樓，超過萬坪空間，未來會導入流行的時尚生活品牌，落地發展融入台南深厚的文化景觀，打造專屬於台南的生活娛樂聚落新指標。

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新光三越首度與南山人壽合作，今天（12月6日）舉行南山台南廣場商場簽約儀式，即將進駐台南市北區商圈，融合時尚、生活與在地文化，打造繼2013年台南小西門開幕帶起台南文創潮流之後，台南市第三家分店，全台第十六家分店，預計於2025年開幕。

新光三越台南首店，為1996年第一家「驛前流行時尚百貨」台南中山店開幕，帶起站前商圈聚集動能；2002年第二家「東南亞最大購物中心」台南新天地開幕促進西門商圈商機蓬勃；到2013年「台南風、世界潮」台南小西門開幕，為文化古都增添創新與流行活力，達到台南地區市佔率逾五成以上的成績。

新光三越將於「南山台南廣場」開出台南第三家分店，將涵蓋地上一樓至五樓，超過萬坪空間。未來，新光三越將以豐富的零售通路經驗，結合購物與娛樂，融入創新與科技元素，導入世界同步流行的時尚生活品牌，落地發展融入台南深厚的文化景觀，打造專屬於台南的生活娛樂聚落新指標。

▲新光三越總經理吳昕陽（右起）、新光三越副董事長田中豐彥、新光三越董事長吳東昇、南山人壽董事長尹崇堯、南山人壽總經理范文偉 共同參與南山台南廣場商場簽約儀式 。（圖／新光三越提供）
▲新光三越總經理吳昕陽（右起）、新光三越副董事長田中豐彥、新光三越董事長吳東昇、南山人壽董事長尹崇堯、南山人壽總經理范文偉 共同參與南山台南廣場商場簽約儀式 。（圖／新光三越提供）

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