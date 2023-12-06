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全台最大唐吉軻德在高雄！12/7開幕買1送1：護手霜50元、和牛半價

▲全台最大DONKI唐吉軻德在高雄，明（7）日開幕首日，賣場祭出多款商品買1送1限定優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全台最大DONKI唐吉軻德在高雄，明（7）日開幕首日，賣場祭出多款商品買1送1限定優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

DONKI唐吉軻德南台灣首店來了！「DON DON DONKI高雄大立店」將於明（7）日盛大開幕，賣場祭出買1送1限定優惠，包括和牛、餅乾、乾洗髮、洗沐浴用品，其中和牛部位可任搭，原價每盒500元，平均250元爽吃和牛牛排、肉片，還有護手霜買1送1，每條特價50元，在秋冬乾燥季節，適合自用也能當作聖誕節送禮。

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【12月7日開幕日限定】

◾購買Clear Pro卸妝系列商品，贈毛穴小町安撫面膜7枚入（原價169元），售價499元

◾Alisha妍樂羋乾洗髮噴霧，開幕買1送1，原價199元、特價100元

◾Diane工藝香水洗髮露/護髮素，開賣買1送1，原價550元、特價275元

▲購買Clear Pro卸妝系列商品，贈毛穴小町安撫面膜7枚入。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲購買Clear Pro卸妝系列商品，贈毛穴小町安撫面膜7枚入。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Alisha妍樂羋乾洗髮噴霧，開幕買1送1，原價199元、特價100元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Alisha妍樂羋乾洗髮噴霧，開幕買1送1，原價199元、特價100元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Diane工藝香水洗髮露/護髮素，開賣買1送1，原價550元、特價275元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Diane工藝香水洗髮露/護髮素，開賣買1送1，原價550元、特價275元。（圖／記者鍾怡婷攝）
【優惠售完為止】

◾單筆消費滿2,000元即可獲得Donpen野餐墊或毛毯（恕不挑款）

◾日本產黑毛和牛，開幕買1送1，原價500元、特價250元

◾水果植萃香氛護手霜，開幕買1送1，原價99元、特價50元

◾日本ZETTOC HEPATREAT高機能平衡保濕凝露280ml，開幕買1送1，原價299元、特價150元

◾小白兔舒緩溫熱貼5入，原價179元買1送1、特價90元

◾小林製藥，生理清潔劑120ml，5折，原價199元、特價99元

◾湖池屋Large玉米條，燒烤風味／起司風味買1送1，原價129元、特價65元

◾排水管毛髮分解劑，原價99元買1送1、特價50元

◾森永三角包夾心餅乾球（迪士尼），原價120元買1送1、特價65元

◾三立風味薄燒餅（奶茶/抹茶/椰奶/白巧克力/巧克力）買2送1，原價79元、特價53元。

▲日本產黑毛和牛，開幕買1送1，原價500元、特價250元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本產黑毛和牛，開幕買1送1，原價500元、特價250元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲水果植萃香氛護手霜，開幕買1送1，原價99元、特價50元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲水果植萃香氛護手霜，開幕買1送1，原價99元、特價50元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本ZETTOC HEPATREAT高機能平衡保濕凝露280ml，開幕買1送1，原價299元、特價150元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本ZETTOC HEPATREAT高機能平衡保濕凝露280ml，開幕買1送1，原價299元、特價150元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲湖池屋Large玉米條，燒烤風味／起司風味買1送1，原價129元、特價65元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲湖池屋Large玉米條，燒烤風味／起司風味買1送1，原價129元、特價65元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲森永三角包夾心餅乾球（迪士尼），原價120元買1送1、特價65元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲森永三角包夾心餅乾球（迪士尼），原價120元買1送1、特價65元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲三立風味薄燒餅（奶茶/抹茶/椰奶/白巧克力/巧克力）買2送1，原價79元、特價53元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲三立風味薄燒餅（奶茶/抹茶/椰奶/白巧克力/巧克力）買2送1，原價79元、特價53元。（圖／記者鍾怡婷攝）
【Donki大立店獨家商品】

◾天然馬油保濕護膚組（乳液480ml＋護手45g）原價499元、特價199元

◾KOSE三麗鷗限定映透保濕面膜，原價420元、特價279元

◾大和蒸餾所蒸餾酒（橘花／朱華）售價2690元

◾造型香味香皮擦，優格款／白土司，售價65元至89元

▲天然馬油保濕護膚組（乳液480ml＋護手45g）原價499元、特價199元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲天然馬油保濕護膚組（乳液480ml＋護手45g）原價499元、特價199元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲KOSE三麗鷗限定映透保濕面膜，原價420元、特價279元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲KOSE三麗鷗限定映透保濕面膜，原價420元、特價279元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲造型香味香皮擦，優格款／白土司，售價65元至89元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲造型香味香皮擦，優格款／白土司，售價65元至89元。（圖／記者鍾怡婷攝）
除了全台最大DONKI唐吉軻德進駐外，高雄大立百貨昨（5）日也開幕全台最大無印良品旗艦店，佔地870坪的大立旗艦店，除了首次推出Brunch輕食料理外，考量到南臺灣較為炎熱的氣溫與陽光，MUJI無印良品特別由台灣在地設計開發7款聚酯纖維無褶窗簾系列。

此外，MUJI無印良品大立旗艦店，也規劃高雄地區最大「良品市場」，在36坪的空間裡，包羅各式食農商品，同時也包含精選冷凍食品、進口點心及在地開發的零食飲品等。全台最大的無印良品加上DONKI唐吉軻德進駐，也預計能為高雄大立百貨帶來新商機！

▲除了全台最大Donki唐吉軻德進駐外，高雄大立百貨昨（5）日也開幕全台最大無印良品旗艦店。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲除了全台最大DONKI唐吉軻德進駐外，高雄大立百貨昨（5）日也開幕全台最大無印良品旗艦店。（圖／記者鍾怡婷攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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