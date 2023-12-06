全台最大唐吉軻德在高雄！12/7開幕買1送1：護手霜50元、和牛半價

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除了全台最大DONKI唐吉軻德進駐外，高雄大立百貨昨（5）日也開幕全台最大無印良品旗艦店，佔地870坪的大立旗艦店，除了首次推出Brunch輕食料理外，考量到南臺灣較為炎熱的氣溫與陽光，MUJI無印良品特別由台灣在地設計開發7款聚酯纖維無褶窗簾系列。
此外，MUJI無印良品大立旗艦店，也規劃高雄地區最大「良品市場」，在36坪的空間裡，包羅各式食農商品，同時也包含精選冷凍食品、進口點心及在地開發的零食飲品等。全台最大的無印良品加上DONKI唐吉軻德進駐，也預計能為高雄大立百貨帶來新商機！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！