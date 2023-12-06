楊清順45歲肺癌過世！搭檔師父趙豐邦「經典一幕」：世間罕見對決
綽號「撞球之子」的台灣撞球名將楊清順，驚傳於今（6）日過世，享年45歲，包括中華民國撞球總會、名球評張明雄均已證實這項消息。楊清順是早年國內撞球一代名將，師承「冷面殺手」趙豐邦，兩人不僅有師徒關係，在撞球場上更是最強的對手與最棒的隊友，早年多場經典大戰至今仍讓資深球迷津津樂道。
記者張勵德／綜合報導
有網友翻出多年前師徒搭擋參加天王盃撞球賽的影片，當年楊清順搭擋趙豐邦，對戰菲律賓勁敵、號稱「魔術師」的Efren Reyes與Francisco Bustamante，比賽進行到第八局結束，楊清順聯手趙豐邦「清檯」後，休息時段兩人用台語討論戰局。
楊清順下場後，先向趙豐邦嘀咕了幾句場上情況，但趙豐邦直接回他：「你不用煩惱我啦！放開一點，打你自己的球，碰到問題球我們再來討論。」在一旁的楊清順只能默默擦球竿聽訓。在緊張的國際大賽中，兩人的台語對話讓現場主播、球評開懷大笑。
當時主播聽完對話就說道：「阿順（楊清順）是很有尊敬師父的心意，想體貼他、把球做得好打一點，趙豐邦還是志氣不減當年，他還是世界球王！你不用擔心我，我還是打得很好的！」由此可見，即便楊清順當年已經名滿江湖，但對師父的尊敬一點也沒有減少，即便在對戰強大對手時，依舊保持謙遜。
兩大天王的經典對話也觸動球迷，「聽他們兩個高雄幫在國際對抗賽講台語真是說不出的過癮」、「真懷念雙神打雙神 ，真的是世間罕見的頂尖對決。」稱讚天王遇到師父還是好尊敬，「趙老大沒白教阿順（楊清順），阿順也沒讓師父漏氣。」