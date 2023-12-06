不捨楊清順病逝 風城小子呂輝展悲痛發文：才隔沒幾天你卻走了
台灣撞壇名將「撞球之子」楊清順，稍早傳出離世消息，享年45歲，震驚台灣撞球界。職撞好手「風城小子」呂輝展也在臉書悲痛發文，透露前幾天楊清順還傳訊息恭喜他拿下大阪冠軍，不敢相信楊清順真的走了。
記者路皓惟/綜合報導
楊清順離世消息傳出後，撞壇人士都相當難過，呂輝展也在臉書寫下對楊清順的不捨與尊敬，「第一次第一次聽到你的名字，都是從人口中聽到的，都說南部有一個才16歲就已經甲組了，那時候很好奇你長怎樣，看到本人眼中只有崇拜，那時候就想跟隨你的腳步，想跟你一樣厲害。」
「後來在一起熟了之後，常常出去比賽都在學習，常常覺得你真的很厲害，在球台上沒有打不進的球。」呂輝展寫道。
呂輝展難過地說：「人生有時候真的很不公平，好好的就來個什麼癌，是命運的捉弄吧，那時候聽到楊清順生病真的還不太敢相信，看到他生病的樣子當下真的也不知道該說什麼，只有眼眶泛淚。」
對於楊清順與世長辭還是不敢相信，呂輝展表示：「前幾天你還傳訊息給我恭喜我大阪冠軍，隔沒幾天你卻走了，真的很難相信，小老闆不痛了在天上要好好的RIP，真的很難接受這個事實。你永遠都是我們的撞球之子。」
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