周杰倫驚喜宣布「新伙伴」！結盟環球音樂 詞曲版權都分給它
華人天王周杰倫搶先宣布重磅消息！即將推出新作的他，旗下的經紀公司杰威爾有新發展，將與國際音樂龍頭環球音樂集團合作，結盟成為戰略級合作伙伴的地位，其實，自2013年以來，周杰倫都將與方文山一起創作的作品詞曲版權，交給環球音樂版權管理集團協助管理，代理他們的完整歌曲曲庫，合作得相當愉快，如今宣布簽約這個里程碑，意謂著環球音樂集團將獲得周杰倫經典曲庫，以及未來新發行作品的全球發行權利，杰威爾音樂旗下的兩名潛力新人派偉俊和曹楊，也將一起加盟環球音樂。
記者江芷稜／綜合報導
周杰倫自2000年以專輯《JAY》驚豔出道，至今已推出15張專輯，每一張都為他歷久彌新的音樂作品持續做出貢獻，最新專輯《最偉大的作品》更是實現歷史性的突破，為周杰倫贏得國際唱片業協會（IFPI）「2022全球十大藝人榜」第9名，並斬獲國際唱片業協會「2022全球十大專輯銷量榜」冠軍，天王地位實至名歸。
環球音樂集團大中華區主席暨執行長徐毅（Timothy Xu）宣布這項好消息，他表示：「我們懷著自豪和激動的心情歡迎周杰倫，這位時代的真正偶像，加入環球音樂大家庭。我們合作夥伴關係的建立是環球音樂在華語音樂市場發展的里程碑，亦是對周杰倫的非凡藝術才華和全球影響力的頌揚。很榮幸能夠得到杰倫的信任，將他寶貴的音樂資產交予環球音樂合作，我們無比渴切地想要將他超凡絕倫的音樂才華更廣泛地展現給全世界的觀眾」。
對於這次合作，杰威爾音樂總經理楊峻榮表示：「與環球音樂達成戰略合作關係，為周杰倫和杰威爾開啟了新的篇章，進一步邁向我們提升華語流行音樂全球影響力的願景。藉助環球音樂的全球化網路和資源，將能在全球更擴大杰倫的藝術影響力，為我們多樣化的藝人陣容帶來國際級的發展平台。我們很興奮藉由雙方的合作聯盟，讓杰威爾卓越的音樂資產超越文化界限，閃耀在更廣大的國際舞台」。
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