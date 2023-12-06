Selina當媽不急嫁！把妹訓練成保母 任容萱姐弟戀3年曝生娃夢碎
35歲任容萱今（6）日出席醫美品牌，透露因為姐姐Selina生了兒子「小腰果」，自己被訓練到「可以考保母執照」，家庭聚會變得超級頻繁，但也不致於厭煩到想缺席，因為Selina邀請都會有一個理由，連小腰果首次吃副食品也可以是一個聚會名目。但回到她自己身上，任容萱本來有想過，明年要生一個和自己生肖一樣的龍寶寶，可是想到還有老狗要照顧，認為心態上還沒準備好，計畫應該是告吹，而且和小5歲男友林柏澍也沒有聊到結婚這題。
記者蔡依庭／台北報導
Selina在經營的Podcast節目透露，小腰果剛出生時胸口有一個洞，任容萱也說因為小腰果當時呼吸不太流暢，所以要戴呼吸器、住保溫箱，之後好轉就拆掉，姐姐也沒有因此低潮，因為Selina只想當個優雅的媽媽，生產過程也很順利。
任容萱和林柏澍穩交3年多，但一直沒有嚴肅談論到結婚這件事，任爸或許捨不得，都會說：「不急！再緩緩。」但是她還是會有女生的被求婚夢想，不過只要2人享受就可以，不用號召太多人參與，「我還是希望有浪漫的情節發生在自己身上，浪漫時刻2個人留著就可以。」
男友至今都會給她驚喜，時不時會送花和小禮物。當然小倆口的小爭執也是有，她說：「會有情緒的討論，有些誤會講完之後就沒事。」通常有「激動討論」，任容萱就會不講話，對方過一下子就會去抱抱她。
最近剛換經紀人的任容萱，坦言力求轉型，不想再接拍偶像劇，希望有一些突破性的演出。在造型上也有轉變，她今天穿一襲Versace「木蘭飛彈」貼身洋裝，搭配同品牌帥氣跟鞋，展現不同風格。在感情上，她的婚事八字沒一撇，反正有凍卵，生孩子的事也不急；至於Selina婚禮進度，任容萱透露真的不知，因為現在大家只會圍繞在小腰果。
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