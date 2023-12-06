盧貝松12／16來台！偕愛妻、坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯宣傳《人犬》
以《露西》驚豔全球影迷的法國導演盧貝松，一向對台灣有著濃濃情感，上次來台拍攝《露西》一片引發效應，這次又帶著他自編自導的新片《人犬》和製片老婆維吉妮貝松來跟台灣影迷相見歡！除了盧貝松夫婦外，男主角「坎城影帝」卡賴伯蘭李瓊斯亦將一起來台宣傳。預計12月16日抵台，盧貝松與老婆將停留三天兩夜於12月19日離開台灣，而男主角將於18日提前離台回美國。
記者黃雅琪／綜合報導
電影《人犬》是盧貝松繼《露西》之後強力回歸之作，對於台灣有特殊情感的盧貝松夫婦相當重視台灣市場，除了希望可以讓台灣觀眾看到新片《人犬》之外，盧貝松也特別邀請卡賴伯蘭李瓊斯來台灣一遊。在電影中，卡賴伯飾演一位小時候被父親家暴後自力更生的男子，他以方法演技詮釋一位受到家暴而半身不遂的出色表現，令盧貝松相當佩服！
卡賴伯蘭李瓊斯因演出《X戰警：第一戰》受觀眾歡迎之後，對於演戲有自己的一套詮釋方式，他在《人犬》演出時一大挑戰就是需要坐在輪椅上演戲，因為劇中男主角「道格拉斯」小時候受虐造成他半身不遂，必須仰賴輪椅維生。盧貝松說：「卡賴伯蘭李瓊斯當時從美國搭機來法國拍戲時，就帶著輪椅一起，為了能夠投入劇情和角色，在準備籌拍的6個月中他幾乎都坐著輪椅生活。」《人犬》12月29日上映。
※【NOWnews 今日新聞
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