韓舞風潮1／K-POP Cover文化襲台　不只舞蹈！服裝運鏡追求極致

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提到Cover舞蹈的精隨，團員笑笑表示，K-POP 舞蹈之所以困難，在於它講究細節和團隊的整齊度，「我們光是一個副歌的8拍就要練一個下午。」笑笑分享，韓團舞蹈本就不易，更要同時掌握表情神韻、歌詞對嘴，不僅如此，如果在服裝選擇上沒有現成的衣品，團員們也會自己動手做衣服，畢竟，做好每一個細節並「忠於原作」，是Cover舞蹈的原始精神。
Cover舞團林立、競爭激烈！模仿之餘還得「與眾不同」
然而，隨著Cover活動越發興盛、舞團數量遽增，DAZZLING成員分享，「現在的影片點閱率比起前幾年前更難累積，感覺是平分到各個舞團身上。」而攤開國內幾個活躍的舞團頻道亦可見，點閱次數能躍上百萬大關的影片，幾乎都不是近一、兩年內推出的作品。
如此一來，百花齊放的Cover圈內要如何做出獨特性，在模仿、不失原創精神的基礎上，做到和其他舞團不同的亮點以搶賺點閱率，也成為現今各個舞團的努力方向。舞團TheOne成員佳琪直言，「要在歌曲剛推出的時候趕快完成Cover，才比較有機會有人看。」而大部分舞團的練舞形式，就是由隊上的「舞蹈擔當」根據韓團的練習室舞蹈影片，習得舞步後進行隊內教學，團隊會在一至兩周內完成整首歌的動作、走位，最後根據作品的定調風格進行拍攝。
對此，舞團LABEL的團長龍龍就分享，團隊在今年九月籌備Cover女團NewJeans的歌曲《Super Shy》，為了複製出藝人在打歌舞台的氣勢，還特地找了20位舞者一起參與拍攝。龍龍說：「雖然5個人也可以完成，但我們考慮當時台灣的其他舞團，還沒有人出這麼多位舞者，所以我們就努力，怎麼樣也要找到20個舞者來拍攝。」以此完成《Super Shy》在台灣的首支全舞者Cover。
同樣為了做到吸睛，舞團ENERTEEN則在2021年首度嘗試「不完全複製」的路線，在籌備BLACKPINK 成員Lisa的個人單曲《LALISA》Cover作品時，服裝上選擇結合當時正紅的韓劇《魷魚遊戲》，成功在一片《LALISA》Cover海中脫穎而出，影片至今累積超過1300萬次點閱，還獲得韓國知名素人舞者GoToe的好評分享。同時，團員靜靜也透露，舞團為了做出和它團的差異，一直以來都致力雕琢男團舞蹈作品，在Cover圈中展現出不一樣的定位與魅力。
在台灣，大部分的知名Cover舞團，都是成員們在學生時期創立，同時舞者們也坦言，由於音樂版權的緣故，所以即使點閱率再高，也無法實際變現。即使如此，這些舞者在出社會後，大多數都仍繼續以「興趣」的形式，在舞團內繼續耕耘，對此，DAZZLING的笑笑表示，「會跳Cover的舞者，80%以上都是曾經有明星夢的小孩，對我來說，Cover就是讓我體驗一下當偶像的感覺。」
而LABEL團長龍龍也分享，「Cover就是在模仿一個很努力的偶像，我們拍一支片就是在感受他們付出的一切，當我也做到的時候，就會很有成就感。」由此可見，異於汲取K-POP Cover舞蹈的實際變現收益，對舞者們而言，願意繼續耕耘的動力，更多的是在「自我圓夢」，並透過舞蹈讓自己和心儀的偶像更接近。