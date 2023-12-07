韓舞風潮2／版權問題讓點閱率無法變現　揭露Cover舞團的營利機制

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我們團隊從一開始就有分幕前和幕後人員。」KEYME幕後負責人炫風表示，KEYME成立至今6周年，YouTube頻道坐擁超過35萬粉絲，其中也不乏有幾支點閱超過1000萬次的Cover作品。「我們當時就想，如果團隊要長期發展，勢必要有所規劃，否則很難運行下去。」
炫風分享，在幕前和幕後的人員整合下，分配各自的經營工作，同時團隊內部也有組織章程、制定每個月的月會時間，同時也會時刻追蹤頻道的後台數據，以此維持團隊一致性的經營方向，並努力維持粉絲的黏著度。
透過系統性的規劃，KEYME舞團在6年間快速漲粉，甚至每年都會舉辦粉絲見面會，團員筑筑分享，「在團隊1周年公演的時候，當時場內100個座位全部坐滿，連走道上也滿滿都是人，那一刻我真的很驚喜！」團員們透露，他們現在到街頭拍攝Cover，還會有粉絲贈送小禮物，或者替團員們準備飲料、電風扇，甚至還累積了其他縣市、甚至其他國家的觀眾成為KEYME的「靡粉」，儼然就像一個正式出道的女團形象。
不過，團員凸凸透露，團隊在創團初期，除了影片的點閱率和群眾支持外，沒有什麼變現的管道，「我們甚至會主動分享自己常用的彩妝用品，搭配文案和圖片，希望能獲得業配機會。」等到Cover活動逐漸在國內累積聲量，KEYME累積的高人氣也成功獲得品牌業主的注意，於是有了一連串的商業合作，讓舞團有了更多營利模式。另一位團員炫風也分享，「現在我們有商演合作、品牌合作，像是最近KEYME就接到了日系彩妝品牌的合作機會，在網路或者捷運站的廣告都看得到。」
儘管如此，像KEYME這樣有機會走向商業化經營的Cover舞團卻只是少數，她們因為興趣而組團，在Cover舞蹈還是「非主流」活動的時候，便開始投入其中，靠著「模仿」K-POP偶像發跡，逐步成就無可取代的舞團特色，也在百花齊放的Cover圈，走出一條能夠「變現」的路。