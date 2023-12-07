韓舞風潮3／K-POP Cover從何發跡？南韓政府計畫性文化外輸

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像是甫結束的2023 K-POP Cover Dance Festival，就請到男團B1A4當評審，不僅增加話題性，也拉高了粉絲的參與意願。「透過粉絲Cover的這個活動，能夠讓K-POP音樂更加擴散出去。」董思齊進一步表示。
這股風潮也同樣襲捲台灣。以觀察與分析K-POP潮流、以及台灣飯圈文化為頻道主旨的YouTuber快樂寶賤認為，「台灣從2012年前後開始就有Cover行動，只是當時YouTube沒那麼興盛，所以沒有變成主流。」他直言，「追星」是Cover行動的開始，「台灣的追星族多半以女性為主，女性看女偶像，會覺得她很漂亮，有一種WANNA BE（也想變成那樣）的感覺，除了仿妝、仿造型，接下來就會想學習她們的舞蹈。」
同時，快樂寶賤也分析台灣的追星文化，「台灣追K-POP的粉絲，多半會很專一喜歡某個男團，但是對於女團卻很博愛，可能會一次喜歡好幾個女團。」加上從TWICE、BLACKPINK的四代團開始，女團的聲勢與成績有逐漸超越男團的趨勢，隨著大勢女團的作品增加，也增加了台灣粉絲能夠Cover的選項，而這也是台灣的Cover文化，能夠在這兩年轉為主流的助力之一。
「當代流行文化能夠反覆複製的條件裡，科技和網路的進步就是一個要點。」董思齊表示，除了韓國政府的政策推助和韓團的操作之外，拍攝工具與社群媒體的變化也是特別重要的影響因素。「現在抖音、IG上傳下載都非常方便，就連手機的拍攝效果也不輸相機，這讓更多年輕人得以效仿跟進Cover文化。」
而DAZZLING舞團的成員雅嵐也說，10年前她們要找一個懂拍攝Cover的攝影師非常困難，但現在IG上有非常多專門拍攝Cover的攝影工作室，同樣也降低年輕民眾投入K-POP Cover Dance的門檻。甚至有些工作室還會推出學生方案，讓青少年能用較小的負擔，實現Cover偶像作品的願望。