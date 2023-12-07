韓舞風潮4／Cover被偶像看見！台灣舞團被邀與SHINee同台演出

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「當時NCT127剛回歸就發起一個Cover挑戰，我們就組織拍攝作品參加，結果兩個月後，我們就在他們的得獎名單中看到了我們的名字。」TheOne佳琪分享，這是她第一次因為Cover而獲得和偶像見面的機會，佳琪也回憶當時飛到南韓、進入SM大樓時，覺得一切都很不可思議，後續她們順利見到了NCT127本人，還在互動環節中，大方用韓語和對方表示，「我們是從台灣來的。」
而與佳琪同行的團員菡寧，過去也曾經被偶像「翻牌」。她興奮地分享，自己跳Cover最大的成就感，就是能被自己的偶像看見，包括男團AB6IX和女團GFRIEND的Reaction影片，都曾經挑中菡寧的作品。「當我發現我出現在他們的畫面裡，就覺得我做的一切都值得了。」
儘管對於TheOne舞團而言，K-POP Cover只是她們的興趣愛好，並不打算將其作為賺錢的管道，不過除了影片點閱以外，能夠獲得偶像青睞、雙向奔赴，也同樣是她們在Cover圈堅持下去的成就感來源。
除此之外，台灣Cover舞團的大前輩、成團11年的DAZZLING舞團，在「被偶像翻牌」這項成就上更是戰績赫赫。團員們透過不同的Cover比賽獲獎無數，並先後和男團SHINee、MONSTA X同台演出，甚至DAZZLING的Cover作品，還曾在BTS和BLACKPINK演唱會上的大螢幕播放。
而這些成就，也讓DAZZLING獲得和韓國公司相當難得的合作機會，「像是YG等公司，在推出某個團體、或者某首新歌之前，就會先提供DEMO或者音樂版權請我們Cover。」這相當於是看中了DAZZLING的實力和流量，將他們視為宣傳偶像和新作品的重要媒介。對此，快樂寶賤也認同表示，「偶像的回饋讓Cover變成一個正式的表演，是非常值得敬佩跟尊敬的文化。」