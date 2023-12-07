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韓舞風潮4／Cover被偶像看見！台灣舞團被邀與SHINee同台演出

▲至今成立11年的Cover舞團DAZZLING，曾獲得和南韓團體SHINee的同台機會，由左起分別為成員小基、雅嵐、笑笑、啊程、秀蓁。（圖／記者康仲誠攝）
▲至今成立11年的Cover舞團DAZZLING，曾獲得和南韓團體SHINee的同台機會，由左起分別為成員小基、雅嵐、笑笑、啊程、秀蓁。（圖／記者康仲誠攝）

記者黃禹馨／專題報導

最初以「追星應援」為動機而生的K-POP Cover Dance，得以在今日成為主流文化，除了倚靠南韓政府的政策推助，以及當代媒體工具的輔助以外，韓團偶像也開始會「翻牌」觀看粉絲的投稿影片，甚至會在官方的YouTube頻道拍攝Reaction影片，給予粉絲評價和鼓勵。因此，粉絲的Cover行動開始成為接近偶像的橋樑，也是大家拍攝Cover的動力之一。

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以觀察與分析K-POP潮流、以及台灣飯圈文化為頻道主旨的YouTuber快樂寶賤表示，「以前跳Cover是粉絲自得其樂，後來開始有觀眾矚目而累積自己的粉絲，但到了現在，甚至是有機會被偶像翻牌。」這樣層層遞進的脈絡，可見於各類大大小小的Cover舞團，而台灣能夠被南韓團體關注，甚至被邀請同台演出的舞團同樣大有人在。

「當時NCT127剛回歸就發起一個Cover挑戰，我們就組織拍攝作品參加，結果兩個月後，我們就在他們的得獎名單中看到了我們的名字。」TheOne佳琪分享，這是她第一次因為Cover而獲得和偶像見面的機會，佳琪也回憶當時飛到南韓、進入SM大樓時，覺得一切都很不可思議，後續她們順利見到了NCT127本人，還在互動環節中，大方用韓語和對方表示，「我們是從台灣來的。」

而與佳琪同行的團員菡寧，過去也曾經被偶像「翻牌」。她興奮地分享，自己跳Cover最大的成就感，就是能被自己的偶像看見，包括男團AB6IX和女團GFRIEND的Reaction影片，都曾經挑中菡寧的作品。「當我發現我出現在他們的畫面裡，就覺得我做的一切都值得了。」

儘管對於TheOne舞團而言，K-POP Cover只是她們的興趣愛好，並不打算將其作為賺錢的管道，不過除了影片點閱以外，能夠獲得偶像青睞、雙向奔赴，也同樣是她們在Cover圈堅持下去的成就感來源。

除此之外，台灣Cover舞團的大前輩、成團11年的DAZZLING舞團，在「被偶像翻牌」這項成就上更是戰績赫赫。團員們透過不同的Cover比賽獲獎無數，並先後和男團SHINee、MONSTA X同台演出，甚至DAZZLING的Cover作品，還曾在BTS和BLACKPINK演唱會上的大螢幕播放。

而這些成就，也讓DAZZLING獲得和韓國公司相當難得的合作機會，「像是YG等公司，在推出某個團體、或者某首新歌之前，就會先提供DEMO或者音樂版權請我們Cover。」這相當於是看中了DAZZLING的實力和流量，將他們視為宣傳偶像和新作品的重要媒介。對此，快樂寶賤也認同表示，「偶像的回饋讓Cover變成一個正式的表演，是非常值得敬佩跟尊敬的文化。」

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