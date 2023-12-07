先找發票！「繳電話費、加油」就中1000萬元　獎落縣市名單公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中令人關注的是日常開車常常會去的加油站，一位幸運得主僅花費120元加油就中1000萬大獎，地點位於雲林縣大埤鄉延平路3段12號，為中油CPC加油站；另一位則是花費911元加油爽中1000萬大獎，地點位於桃園市龍潭區中興路448號Smile速邁樂加油中心。
另外加油站還有開出兩張200萬的獎項，兩個人應該都是機車加油，消費金額都不到200元，分別是南投縣草屯鎮中正路880號的中油CPC、高雄市鳥松區北平路49號的中油CPC。
另外千萬大獎當中還有一位中華電信用戶，在9月10日前往門市繳納電話費，也意外抱回1000萬元獎金，中獎發票所屬地址為台中市西區市府路37號「中華電信台中營運處」；另外點熊貓外送支付22元的「台北市信義區忠孝東路555號14樓」的民眾也幸運對中千萬大獎哦！
最後特別的則是在200萬特獎中獎清冊的序號5，發票號碼為「**92488868」的中獎者，發票交易項目為「拖吊服務費，900元」，與其他14位中獎者的消費紀錄相比，明顯與眾不同，發票位置為台北市新店區的祥碩興業開出，由於違規拖吊並不會開發票，推測是車主叫了道路救援，如果9月10月有在該區叫道路救援的車主，趕快把發票給找出來！
發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，112年9-10月期統一發票中獎領獎期間為112年12月6日至明（2024）年3月5日止，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。