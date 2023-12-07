市場押注歐明年3月降息！美元指數衝104 新台幣早盤再貶向31.6元
在市場重新燃起對歐洲中央銀行（ECB）降息的希望，歐元走軟，美元指數連3天走升，觸及2周來新高，也重新站上104，亞洲主要貨幣兌美元也續弱，新台幣兌美元今（7）日早盤再貶，一度來到31.561元，貶值5.6分，不過，由於市場也在等待周五美國最新非農就業數據的公布，新台幣未進一步走貶，目前在31.55元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國「小非農」就業數據出現降溫跡象，強化市場對於美國聯準會（Fed）可能明年初開始降息的預期，但大型股和能源股疲軟限制了漲勢，美股主要指數收跌，而台股今日早盤開跌後翻紅，目前小漲。
在國際匯市部分，儘管市場仍認為美國聯準會明年至少會降息3碼，但由於對其他央行的降息押注增加，美元得以持穩，歐元走軟，亞洲其他主要貨幣兌美元也走弱，其中人民幣來到7.171兌1美元附近，韓元兌美元目前在1319.08震盪，而日圓則在147.05兌1美元徘徊。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.535元、貶值3分開出，在亞幣也偏弱下，新台幣進一步貶到31.561元，貶值5.6分，不過，由於市場靜待周五美國非農就業數據的公布，觀望氣氛濃，新台幣貶幅未再進一步擴大，目前在31.55元震盪整理。