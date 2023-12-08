寶可夢中心7大亮點一篇看懂！飛龍衝過新光三越　藏皮卡丘非賣品

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台北寶可夢中心 Pokémon Center TAIPEI 盤點「最齊全商品」，超過80個價格、款式一次整理告訴你！價格從最便宜49元卡牌到15萬純金徽標有夠狂，除了已曝光的「28款開幕紀念商品」，還有人氣皮卡丘、朱紫御三家潤水鴨、呆火鱷、新葉喵專區，多到數不清的毛絨玩具、文具、生活小物到衣服、包包、髮夾、耳環等應有盡有。
📌鎮店神獸飛龍、皮卡丘！身後動畫有新光三越、台灣夜市亮點
Pokémon Center TAIPEI 台北寶可夢中心以豐富的自然環境，周圍被天空和大海環繞的島嶼為發想設計，門口設有鎮店神獸飛龍、皮卡丘迎接大家，身後展開超過90度的動畫牆，可以看到寶可夢主角們嬉戲的畫面，亮點當然是飛龍衝過新光三越、台北101等知名地標，還一路逛到台灣夜市，設計很用心實在好驚喜。
📌說出「通關密語」！免費獲得「情侶皮卡丘禮物」
《NOWnews今日新聞》幫大家掌握 Pokémon Center TAIPEI 台北寶可夢中心神秘禮物！延續日本款待精神，結帳時若服務人員得知，購買的商品為送禮需求，便會拿出一張金光閃閃的「情侶皮卡丘緞帶貼紙」免費幫忙貼上。上頭可是超稀有的皮卡丘、與有著愛心尾巴的女版皮卡丘，臉貼臉靠坐在一起，萌到必須要尖叫。
事實上，寶可夢中心的收銀台除了提供 2 元起的 3 款皮卡丘購物袋可選購，也能加購禮物袋包裝，還有 3 款可肩揹的購物袋能購買。想要獲得這款免費貼紙的「通關密語」，就是在結帳時直接告訴服務人員「今天購買的是送人的禮物」、「為了送禮特別來挑選寶可夢商品」之類的話，體貼的店員就會懂意思了！捨不得直接貼在購物袋上的話，也可以請店員不要撕下底紙，就能把貼紙也當作一枚小禮物完整帶回家喔。
📌鐵粉尋寶！皮卡丘、精靈球巧思非賣品藏這
Pokémon Center TAIPEI 台北寶可夢中心除了琳瑯滿目的商品，店舖內多數細節都十分具有設計巧思，控管動線的「黑龍」帶上就印有寶可夢Logo；放置卡比獸等毛絨玩具的獨立矮櫃，每一座都飾有精靈球；「寶可夢集換式卡牌遊戲區」天花板上，也以精靈球造型設計出發亮的線燈兼具照明。
整個收銀台更是滿滿寶可夢細節，標示櫃檯的編號處下方都有皮卡丘剪影，店員背後的圖紋牆面還藏有精靈球在裡面；最容易忽略的，就是結帳時貼心設置的置物層版，最前方也都有精靈球裝飾！鐵粉們逛街時可不要錯過這些彩蛋驚喜。
📌Pokémon GAME & APP GALLERY遊戲體驗區
台北寶可夢中心 Pokémon Center TAIPEI 現場設有「Pokémon GAME & APP GALLERY」，可以欣賞週邊商品相關動畫並體驗遊戲，大螢幕搭配會發光的操控台，還有精靈球、皮卡丘身影等細節，相當吸引人。
📌寶可夢集換式卡牌遊戲區
身為專業玩家，自然不能錯過「寶可夢集換式卡牌遊戲區」，位置就在店裡最深處、緊鄰收銀台旁，除了展示並提供各式卡牌及週邊商品販售；還設有三張遊戲桌，方便玩家們現場進行訓練與遊玩。
📌「台北的皮卡丘」開幕紀念特典卡！兌換方式、發放規則
◾️台北寶可夢中心 Pokémon Center TAIPEI
領取方式：凡至寶可夢中心台北消費即可獲得乙張特典卡
時間與地點：寶可夢中心台北結帳櫃檯 12月8日(五)～發完為止
◾️ 新光三越台北信義新天地
領取方式：憑新光三越APP（已綁定會員），或當日新光三越台北信義新天地不限金額的紙本銷貨明細，即可獲得乙張特典卡
時間與地點：（每日發放時間為早上11點至晚上9點）
A9館 9F 贈品處 12月8日(五)～12月12日(二)
A8館 B1 秘密基地 12月8日(五)～12月15日(五)
A11館 6F 贈品處 12月8日(五)～發完為止
A4館 3F 貴賓中心 12月8日(五)～發完為止
A9館 8F 贈品處 12月13日(三)～發完為止
A8館 7F 贈品處 12月16日(六)～發完為止
提醒大家，活動期間內，特典卡每人每次限領乙張，每筆消費限兌換乙次，同一銷貨明細不可重複兌換。以新光三越APP(已綁定)領取之顧客，同一會員ID活動期間內限兌換乙次；無法以寶可夢中心台北或非新光三越台北信義新天地開立之銷貨明細至信義新天地點位領取特典卡；發放細則及各點位營業時間以新光三越台北信義新天地現場與App提供之資訊為準；特典卡數量有限，贈完即止。發放時間、發放點位等活動內容有可能無預告更改。