悠遊卡必搶！台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕商品再加1
寶可夢玩家與粉絲們要瘋掉！Pokémon Center TAIPEI 台北寶可夢中心開幕紀念商品再加 1！官方剛剛再度釋出與台灣悠遊卡公司合作的「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」，以開幕主視覺設計，一卡在手直接擁有台灣限定皮卡丘、飛龍、胖丁、熊寶寶等人氣角色，及代表台灣形象的滿滿熱帶水果。
記者蕭涵云/台北報導
「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」曝光了！台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品又新增一款。同為開幕主視覺設計風格打造，在代表台灣形象的滿滿熱帶水果畫面裡，繪有戴上鳳梨眼鏡、斜揹甜竹竹背包的「皮卡丘」，手提復古編織包的「胖丁」，捧著裝有甜竹竹水果籃的快龍，還有拿著裝滿水果飲料的「熊寶寶」。
以制式悠遊卡規格設計的「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」，收納相當方便，雖然官方尚未透露售價，但既然是悠遊卡公司出品的商品，價格應該也是過去常見的公定價，相信會是Pokémon Center TAIPEI 台北寶可夢中心內，相當物超所值的搶購目標。