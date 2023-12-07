全台最難訂「門前隱味牛肉麵」！老闆酒駕坐路邊被逮　最新回應曝

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而今日吳姓老闆卻被爆出今年9月底某日晚間，在新北市三重地區吃飯飲酒後，駕駛租賃的特斯拉離開，後將車輛停靠在路邊並蹲坐路邊休息。異樣舉動引起警員注意，上前盤查並因聞到酒味而實施酒測，酒測值達0.77毫克，認定其已違反法規，因此帶回問訊。吳姓老闆對於自己酒駕一事皆坦承不諱，檢方近日偵結，依《公共危險罪》對其做出緩起訴處分，緩起訴期間1年，需在8個月內支付公庫11.5萬元。
吳姓老闆透過臉書回應此事：「昨天看到了新聞，本想說這也不該是值得報導的一件事，但想了一整個晚上，我想還是針對這件事情鄭重的道歉，首先這件事情是我個人的問題，酒後開車就是不對的事，未來也不會再犯，在此跟關心與愛我的人說聲抱歉，抱歉讓你們失望了。謝謝你們的關心。店也會正常的營業的，謝謝。」
底下則有網友留言安慰並告誡：「店重開畢竟不容易，加油！」、「別再犯了該多多注意自己的行為。別為此付出代價」、「酒駕一定不能觸犯，不僅是為了別人安全，也是攸關自身，謹記教訓，你的安全也是確保我們以後能吃到美食的保障。」
當然更有不少人指責：「酒駕還有人能護航啊應該要對酒駕零容忍吧！這世界怎麼了」、「沒想到酒駕還有這麼多護航的」、「說實話我對於酒駕真的是零容忍」。該則貼文目前已累積約200則留言。