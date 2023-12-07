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全台最難訂「門前隱味牛肉麵」！老闆酒駕坐路邊被逮　最新回應曝

▲被網友稱為全台最難預約牛肉麵「門前隱味牛肉麵」，想拿到位子通常要2年後，今（7）日爆出吳姓老闆於今年9月時被台北市警方抓到酒駕，老闆透過臉書道歉回應此事。（圖／記者葉盛耀攝）
▲被網友稱為全台最難預約牛肉麵「門前隱味牛肉麵」，想拿到位子通常要2年後，今（7）日爆出吳姓老闆於今年9月時被台北市警方抓到酒駕，老闆透過臉書道歉回應此事。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

被網友稱為全台最難預約牛肉麵「門前隱味牛肉麵」，因想預約到位子通常要2年後。之前歇業一年，今年9月下旬進駐空軍三重一村重新開幕。今（7）日爆出吳姓老闆於今年9月時被台北市警方抓到酒駕，酒測值高達0.77，訊後被依公共危險送辦，士林地檢署調查後將他緩起訴處分。老闆今（7）日也透過臉書道歉回應此事。

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門前隱味由於每個場次只開放6人，因而有「全台最難預約」之稱，上月中老闆就曾不滿2名客人預約卻臨時無故「No Show」，遂於臉書以加上馬賽克方式「半公布」客人名單，並感嘆發文「訂了位要來不就是基本的事情嗎？」該貼文當時掀起網友熱烈討論。

▲「門前隱味」今年9月也剛遷新址到空軍三重一村，店面同樣不大，僅能容納約5～6人，且每天提供約30碗，因此同樣難以預約。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「門前隱味」今年9月剛遷新址到空軍三重一村，店面同樣不大，僅能容納約5～6人，且每天提供約30碗，因此同樣難以預約。（圖／記者葉盛耀攝）
而今日吳姓老闆卻被爆出今年9月底某日晚間，在新北市三重地區吃飯飲酒後，駕駛租賃的特斯拉離開，後將車輛停靠在路邊並蹲坐路邊休息。異樣舉動引起警員注意，上前盤查並因聞到酒味而實施酒測，酒測值達0.77毫克，認定其已違反法規，因此帶回問訊。吳姓老闆對於自己酒駕一事皆坦承不諱，檢方近日偵結，依《公共危險罪》對其做出緩起訴處分，緩起訴期間1年，需在8個月內支付公庫11.5萬元。

吳姓老闆透過臉書回應此事：「昨天看到了新聞，本想說這也不該是值得報導的一件事，但想了一整個晚上，我想還是針對這件事情鄭重的道歉，首先這件事情是我個人的問題，酒後開車就是不對的事，未來也不會再犯，在此跟關心與愛我的人說聲抱歉，抱歉讓你們失望了。謝謝你們的關心。店也會正常的營業的，謝謝。」

▲門前隱味老闆透過餐廳官方臉書，回應酒駕一事。（圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書）
▲門前隱味老闆透過餐廳官方臉書，回應酒駕一事。（圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書）
底下則有網友留言安慰並告誡：「店重開畢竟不容易，加油！」、「別再犯了該多多注意自己的行為。別為此付出代價」、「酒駕一定不能觸犯，不僅是為了別人安全，也是攸關自身，謹記教訓，你的安全也是確保我們以後能吃到美食的保障。」

當然更有不少人指責：「酒駕還有人能護航啊應該要對酒駕零容忍吧！這世界怎麼了」、「沒想到酒駕還有這麼多護航的」、「說實話我對於酒駕真的是零容忍」。該則貼文目前已累積約200則留言。

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