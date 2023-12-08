五月天狠甩假唱疑雲！石頭率先發聲：這是結束 下一句話令人振奮
五月天「好好好想見到你」世界巡演上海場次被2位大陸音樂博主質疑假唱，所屬的相信音樂在台灣時間今（8）日凌晨3點開放巴黎演唱會直播，邀請全民一起見證，官方IG最高有6萬人同時在線觀看，主唱阿信以實力破除對嘴疑雲，吉他手石頭於演唱會後率先發聲：「未完待續。」
記者楊穎軒／綜合報導
長達3小時演唱會結束，石頭在IG放上一張音樂控台的照片，配文用英文寫下：「7th Dec...This is the end, but not finish yet.（12月7日...這是結束，但未完待續）」不少看完全程演唱會的網友留言打氣：「石頭哥今晚太帥了」、「頭哥辛苦啦！不要哭，我會難過...很快再見」、「我們要一起唱到100歲」！
演唱會現場，一名男粉絲高舉「5個渣男，還我女朋友」牌子，阿信看見後自嘲：「字卡的上半部可以折起來嗎？這幾天在網路上已經罵很慘了！」隨後有感而發表示：「這24年來其實都一樣，不可能讓每個人看到你就喜歡上你...但五月天總告訴自己，不要找藉口，要一次比一次做得更好，謝謝你們此時此刻加入五月天。」
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