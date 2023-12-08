五月天甩假唱疑雲換周杰倫巡演出事 售票方回應「遭轟吃相難看」
天團「五月天」因假唱疑雲，在今（8）日台灣時間凌晨3點直播巴黎場演唱會，讓全球粉絲見真章，阿信聲嘶力竭賣力演出，更感性吐心聲：「不可能讓每個人看到你就喜歡上你。」未料，五月天巡演才剛結束，好友天王周杰倫的《嘉年華》 世界巡迴演唱會也被熱議。《嘉年華》 將在2024年5月16至19日於中國福州開唱，售票方「大麥網」宣布開放預售票，但有網友對於售票時間、票價、退票規定不滿，痛批售票方「吃相難看」，大麥網則回應：「每個項目都有自己購票規則。」
記者蔡依庭／綜合報導
根據中國媒體《新聞晨報》報導，大麥網12月9日開賣《嘉年華》2024年福州站門票，其中搖滾區票價為人民幣1600至2000元（約台幣7066元至8832元），票價被嫌偏貴。另外，演唱會開賣48小時後，退票手續費提高至30%，且2024年5月9日早上10點後停止退票申請。
據悉，主辦方福建省「中視傳播有限公司」工作人員表示，「票全在平台，（手續費）都是平台扣，跟主辦方沒有關係」；大麥網官方客服則回應：「每個項目都有自己的購票規則、退款規則。手續費是多方最終確認的結果，下單成功之後，具體以購票規則、退款規則為準。」
其實在台灣也不少演唱會購票、退票規則嚴格，尤其是國外藝人來台開唱更是，不少巨星的票也都提早至少大半年開賣，退票時間甚至僅有開賣後的3天。回頭再看周杰倫該場巡演，對真正的歌迷其實有一定的保障，認為售票方或許能透過此舉對抗黃牛，「讓認真想看的人去搶」，還有人留言：「平台問題別讓藝人買單，周杰倫人品跟實力大家都清楚」。當然不滿意的網友則表示，無法預判半年後的行程，批評售票方「吃相難看，準備靠手續費過年嗎」，用字遣詞相當激動。
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