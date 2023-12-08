直擊／台北寶可夢中心正妹店員曝 全員都是粉絲！見1物興奮尖叫
台北寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI今（8）開幕，可愛正妹店員公開，她們全員都是寶可夢粉絲，還是狂粉級別，一獲徵才消息就來應徵，得知錄取都相當興奮。店員穿著寶可夢朱／紫學院制服亮相，一見到收銀櫃檯的皮卡丘號次燈亮起，全員都興奮尖叫。
記者周淑萍/綜合報導
今年9月，曾有網友在PTT曝光台北寶可夢中心徵才訊息，104人力銀行上公開「寶可夢中心」正職店員、工讀生的徵才資訊，正職員工每月薪資3萬2400元，每日需要排滿8小時的班，分為早、中、晚班別，兼職人員每小時180元。薪水曝光後一度引發討論，直言「要很有愛」。
《NOWnews今日新聞》記者趕在寶可夢中心正式開幕迎接粉絲前，搶先與正妹店員接觸，她們說從店員到店長，全部都是寶可夢粉絲，笑說她們都是「狂粉」級別，當初一收到寶可夢中心徵才消息就立刻應徵，得知被錄取時都忍不住興奮尖叫。
店員穿著寶可夢朱／紫學院制服，下身搭黑色長褲，她們每人都有代表葡萄學院及橘子學院的紫色與橘色領帶，可視上班當天心情自行選擇要搭哪色領帶，都很珍惜自己身上的制服，還有人笑說要收藏一輩子。至於薪水都不是她們考量的點。
她們一聊到「寶可夢」都非常興奮，眼中閃爍光芒，一看到收銀櫃檯上方的號次燈亮起，暗藏的皮卡丘顯現時，也都忍不住興奮尖叫。與店員同場曝光的還有開幕當日限定的「特典卡」與皮卡丘付費禮物袋，共分S、M、L與XL等4尺寸，售價90至270元，另有3款付費購物袋，2元至10元，以及3款環保袋，120元至230元。