寶可夢中心入場券搶空！現場人潮卻「越擠越多」 超狂隱藏福利曝
台灣首間「寶可夢中心」今（8）日在新光三越A11盛大開幕，湧入千名粉絲排隊搶入場券，8點開發放在短時間內立即完售，沒想到現場人潮卻依舊不散，反而越來越多，原來除了入場消費可領特典卡外，只要持新光三越APP或當日新光三越發票，在新光三越信義新天地館別也可以領取「台北皮卡丘」特典卡乙張，相當於下載APP即可免費兌換，超狂福利引發千人瘋搶，目前四個館都湧入滿滿排隊潮，光是A4就從空橋排到百貨一樓，再到百貨三樓，預估仍有超過上千人擠在信義區。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣首間「寶可夢中心」發放開幕紀念特典卡「臺北的皮卡丘」，從昨（7）日就已經有百位民眾不畏天冷徹夜排隊，今早寶可夢中心入場券更是短時間內立即發放完畢，然而現場人潮卻不散，反而越來越多民眾湧入信義區，原來即便無法進場消費，但民眾仍可以持新光三越APP（已綁定會員），或當日新光三越台北信義新天地不限金額的紙本銷貨明細，在A9館、A8館、A11館、A4館兌換開幕紀念特典卡，活動吸引眾多寶可夢玩家排隊領取。
目前信光三越A8已經排到市政府公園、A4則是從天橋開始都是滿滿人潮，根據現場民眾爆料指出，早上排隊約一小時內即可領取，發放速度還算快，目前到了下午現場依舊滿滿人潮，由於現場沒有排隊指示，因此動線稍微混亂，不過卡片開箱後質感算不錯，也有許多日本人、外國人特地來排隊領取。
新光三越則表示，目前現場排隊民眾多，符合預期人潮，部分店別已經排隊超過樓面，由於寶可夢中心入場券有限，因此特別規劃活動回饋給無法入場的新光會員以及喜愛寶可夢的粉絲，開幕紀念特典卡即起至12月12日每日兌換至晚上9點，數量有限換完為止。