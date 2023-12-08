星級飯店被檢舉露台改建SPA水療池 議員爆官員下指導棋「放水」
台中市某星級飯店被檢舉，將露台改建成SPA水療池，台中市議員林祈烽指控，市府昨聯合稽查時，觀旅局官員不僅在稽查記錄登錄為「景觀池」，還公然內神通外鬼，下指導棋告訴業者「不用廢池，暫時把水放掉即可」。市長盧秀燕回應交由政風處查辦中。
記者顏幸如／台中報導
林祈烽今（8）日在議會總質詢中指出，民眾多次向市府1999檢舉，台中市某星級飯店有8大違建和違規營業項目，市府都沒回應，直到7日才進行聯合稽查，其中酒店8樓露台改建成SPA水療池，觀旅局人員在稽查記錄上還寫成景觀池，掩護業者違規使用，並企圖規避都發局勘查，擺明是內神通外鬼！
林祈烽說，觀旅局有4人到現場，稽查後卻告訴酒店管理人員不用廢池、不用改建、也不用恢復原狀，暫時把水放掉即可，還轉述檢舉內容重點讓酒店人員了解，讓其他一起聯合稽查的公務員看不下去。
市長盧秀燕答詢時，強調將交由政風查辦。觀旅局長陳美秀強力否認有內神通外鬼的行為，她解釋昨天的聯合稽查是依據1999檢舉專案執行，她還沒看到稽查報告，對所有同仁都是無罪推論，針對議員的指控，會請政風進行調查。
林祈烽批評，明明是SPA水療池，卻硬拗成有生態植栽或水生植物的景觀池來規避稽查，如果觀旅局長要包庇下屬，他一定追查到底。業者則表示，飯店向來以合法合規經營為首要，會積極配合市府稽查作業，務求符合法規要求。