滿足全齡化時代多元生活型態　稀有電梯別墅受青睞

▲隨著區域人口增加，開發趨近飽和，透天別墅更顯難能珍貴。（圖／璽泰建設提供）
記者
黃文德／綜合報導
2023-12-08 17:51:16
在國人「有土司有財」的觀念下，不動產土地成為資產配置的首選，而城市蛋黃區因有大型公共建設比鄰，周邊生活配套設施齊全，土地與房子的價值逐年增長，更成為人們爭相入手的誘因，也造就人口密度高的城市蛋黃區土地稀缺現象。
位處大臺南核心的永康區，為台南市人口密度最高的區域，隨著大橋國中區段徵收區及永康砲校一期區段徵收完工，人口及商圈逐漸往永康區聚集，加上大灣交流道的增設，永康區具備交通樞紐的優勢，發展成繁榮生活商圈，隨著人口增加開發趨近飽和，土地取得不易，能在永康市中心能擁有透天別墅，更顯難能珍貴。看好永康區生活機能與增值性，璽泰建設在永康區核心地段，推出「璽泰．泰美3」併排車庫別墅。 ▲疫情過後，居所的存在形式被重新審視，「電梯宅」串起了各種可能，完整的空間由分割與連接的方式來決定。（圖／璽泰建設提供） 璽泰建設總監郭雯雯認為，隨著疫情過後，人們也開始重新審視「居所」的存在形式被，遠距工作與Work from Hom的型態出現，住宅的功能不在侷限於居住，呈現工作與居住的場域相互「分割」又「連接」，住宅更應激發人們自由活動同時保有各自的隱私，質感生活場域的再造，「電梯別墅」串起了各種可能，也滿足全齡化時代多元生活型態需求，「璽泰．泰美3」便因此而生，其開闊空間與優美環境，更是深獲企業二代與海歸人士青睞。 ▲基地倚著樺樹園，三所學校皆步行5-10分鐘，陪伴孩子走過國小到高中的12年學習之路。（圖／璽泰建設提供）
延續一、二期的口碑好評，璽泰建設再次以人性空間規劃與獨特美學設計，推出「璽泰．泰美3」車庫電梯別墅，基地位在永春街與永春街108巷，座落繁華靜巷間，約10分鐘內就到永康車站、國道1號與北外環道路，擁有快捷便利的聯外交通機能外；走出家門倚著樺樹園步行5-10分鐘擁永康國小、永康國中、南大附中三所學校以及圖書館；日常生活採買機能也相當便利，出門近享永大路商圈、中華路商圈、永康市場，南紡購物中心車程10分鐘內也可到達，住宅周邊商家林立，食衣住行育樂無憂。