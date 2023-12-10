今日來講股／FOMC將登場！台股指數先觀望　震盪後有望挑戰萬八

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所幸輝達黃仁勳隨後也表明不會放棄中國市場，會將繼續開發符合美國政府規定、為中國量身打造的高端晶片新產品，降低了市場的擔憂，再加上超微發表全新MI300系列AI晶片，帶動費城半導體指數走揚，台股8日也漲多，其中AI概念股回神開高。
黃文清指出，台股整體行情第一波已經來到17500點之上，只要新一周FOMC決議沒有意外，不升息的話，那麼資金面外資會回流台股，再搭配旺季效應、企業基本面優勢與營收成長，以及到明年的總統大選政策行情，他認為台股第二波有機會挑戰18000點突破新高。
不過，黃文清也說，在FOMC會議之前，美股與台股可能呈現靜待會議登場的觀望態度，但台股下半周有機會挑戰新高，預估指數在17200到17600點之間震盪，震盪完之後有望挑戰18000點。
至於要鎖定哪些族群？尤其近期重電、車用電子、IC設計已經漲一波了，新一周還有機會嗎？黃文清表示目前就是主流在電子身上，但資金會輪轉各個族群，AI股也一樣，這些都是因為政策受惠或是AI趨勢確立等原因，都可以做留意。
但黃文清也提醒，投資人要掌握脈絡，譬如重電近期可能漲太兇，短期可能有賣壓出現，建議可先獲利了結、考慮其他類股。至於AI股因為是趨勢，中長期持有布局沒有問題，可逢低承接。另外政策概念股的軍工、國防與綠能，雖然近期漲幅不大，但也有機會輪動到，畢竟選前大家都有預期心理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。