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今日來講股／FOMC將登場！台股指數先觀望　震盪後有望挑戰萬八

▲專家表示，新一周市場關注FOMC，預估台股前半周呈現觀望態度，指數在17200到17600點之間震盪，震盪完之後有望挑戰18000點新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家表示，新一周市場關注FOMC，預估台股前半周呈現觀望態度，指數在17200到17600點之間震盪，震盪完之後有望挑戰18000點新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台北股市上周五（8日）開高，盤中漲180多點，終場漲105點，收在17383點，漲幅0.6%，成交金額新台幣3061億元。權值王台積電終場漲4元，收在570元，漲幅0.7%。AI概念股盤中各股表現不一、漲跌互見。為此，專家表示，AI是長期趨勢所以中長期布局沒有問題，要搶短線也不要追高，最好逢低承接布局。新一周市場關注FOMC，預估台股前半周呈現觀望態度，指數在17200到17600點之間震盪，震盪完之後有望挑戰18000點新高。

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台新投顧副總黃文清表示，台股這波已經漲了1500點的空間，確實累積不少獲利賣壓，因此市場資金有一部分在電子股中先獲利了結，資金移轉到非電子族群，盤面資金輪轉主要反映輝達被美國商務部長雷蒙多點名供貨給中國的作法不妥，這部分需要時間消化。

所幸輝達黃仁勳隨後也表明不會放棄中國市場，會將繼續開發符合美國政府規定、為中國量身打造的高端晶片新產品，降低了市場的擔憂，再加上超微發表全新MI300系列AI晶片，帶動費城半導體指數走揚，台股8日也漲多，其中AI概念股回神開高。

黃文清指出，台股整體行情第一波已經來到17500點之上，只要新一周FOMC決議沒有意外，不升息的話，那麼資金面外資會回流台股，再搭配旺季效應、企業基本面優勢與營收成長，以及到明年的總統大選政策行情，他認為台股第二波有機會挑戰18000點突破新高。

不過，黃文清也說，在FOMC會議之前，美股與台股可能呈現靜待會議登場的觀望態度，但台股下半周有機會挑戰新高，預估指數在17200到17600點之間震盪，震盪完之後有望挑戰18000點。

至於要鎖定哪些族群？尤其近期重電、車用電子、IC設計已經漲一波了，新一周還有機會嗎？黃文清表示目前就是主流在電子身上，但資金會輪轉各個族群，AI股也一樣，這些都是因為政策受惠或是AI趨勢確立等原因，都可以做留意。

但黃文清也提醒，投資人要掌握脈絡，譬如重電近期可能漲太兇，短期可能有賣壓出現，建議可先獲利了結、考慮其他類股。至於AI股因為是趨勢，中長期持有布局沒有問題，可逢低承接。另外政策概念股的軍工、國防與綠能，雖然近期漲幅不大，但也有機會輪動到，畢竟選前大家都有預期心理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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