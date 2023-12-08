打造永續商業服務生態圈成果展 產官合作共創智慧減碳新商機
商業服務業環境快速變化，為了滿足更多消費者需求，產業必須創造新價值與轉型。經濟部商業發展署舉辦「打造永續商業服務生態圈」聯合創新成果展，展區以日常生活視角出發，聚焦低碳及智慧主軸，整合超過33家創新企業成果，以「永續生活」及「未來商店」2大主題區域，呈現永續消費、綠色餐飲、智慧零售及物流，打造永續商業服務生態圈。
記者黃文德／綜合報導
展場空間95%以上使用零廢棄展材，舞台地板以半導體工業封裝材廢料，再製成可回收的永續綠建材「生森の木」打造；展場背板、展桌及座椅則以100%回收廢紙製成、可重複使用之新型結構紙板(D-Board)製作，兼具安全與環保，實踐永續會展之目標。
經濟部表示，淨零永續已是產業發展趨勢，商業服務業雖非首波受衝擊產業，但臺灣是貿易導向的國家，且商業服務業與民眾生活息息相關。經濟部透過節能設備汰換補助、系統節能專案補助、低碳商業模式輔導、碳盤查輔導等政策，攜手大型及小型服務業加速減碳，建構綠色商業型態。
在「永續生活」展區以創新服務、永續材質、低碳商品的體驗，展示ESG責任消費生活圈；集結零浪費食品、友善土地農產、植物纖維環保餐具、鳳梨纖維包袋、冷凍微波智能販賣機、智能寄洗鞋櫃等，呈現日常生活的食衣住行皆可實踐淨零綠生活。
「未來商店」展區則透過前店後場之模擬，展現永續消費商模、智慧服務新趨勢；包含門店低碳循環、智慧盤點、場域節能燈具、智慧物流與循環包材相關應用，另以智能低碳旅遊、飲食、髮廊等綠色生活服務之互動體驗，展現行業低碳經營指引；現場亦透過國產化智慧溫控儲能籠車、保冷箱、網購循環包材展示模擬新零售智慧供應鏈，呈現商品在轉運、配送過程中可能失溫問題的解決方案。成果展預定展出至12/9日於松山文創園區三號倉庫舉辦。