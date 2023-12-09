台北寶可夢中心擠不進去！ 南港今天有寶可夢園遊會免費入場
台北寶可夢中心昨（8）日正式開幕，熱情的粉絲擠爆信義區，不少人一大早出門還是領不到入場券，預料這兩天的假日還是會湧入大批人潮，如果不想人擠人可以轉戰南港，今（9）日在臺北南港展覽館2館舉辦「寶可夢地區聯盟賽」，可免費入場，除正賽之外，還有寶可夢園遊會，將橫濱夏日祭公園中的遊戲移師南港，另外，現場有皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨和粉絲見面拍照，同時追蹤官方帳號就可以獲贈「臺北的皮卡丘」貼紙1張。
記者周淑萍/綜合報導
寶可夢地區聯盟賽 2023-24 臺灣 Vol.2 今（9）日在臺北南港展覽館2館舉辦，當日除了正賽之外，多數活動民眾可以免費體驗。
🟡卡牌活動
📍新手教室：可在教學教室中記住寶可夢卡牌的玩法後，與朋友共同挑戰一下。
📍 Classic體驗區：可以體驗以「讓廣大玩家隨時遊玩寶可夢集換式卡牌遊戲」為主題的商品。
📍外圍賽集點戰：使用標準賽制和其他玩家對戰，並收集點數。
🟡寶可夢園遊會：在寶可夢WCS2023的橫濱夏日祭公園中登場的遊戲，在寶可夢臺灣地區聯盟賽台北中也將登場。
📍精靈球丟丟樂：丟出大量精靈球，捉到大量寶可夢。
📍鯉魚王小釣手：用釣竿熟練釣起鯉魚王。
📍石板拼拼圖：將像是「謎之石板」一樣的拼圖組合，找出畫上的寶可夢。
🟡拍照區
可以和皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨一起拍照。
🟡免費貼紙
於會場內出示追蹤寶可夢台灣官方Instagram帳號的畫面，就可以免費獲贈「臺北的皮卡丘」貼紙1張。