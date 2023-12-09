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雙12電商優惠整理！博客來MUJI結帳8.5折限2天　蝦皮發6張免運券

▲博客來雙12期間推出「1212金購盃」活動，12/11-12/12限時【MUJI無印良品館】不限金額結帳再打8.5折。（圖／官方提供）
▲博客來雙12期間推出「1212金購盃」活動，12/11-12/12限時【MUJI無印良品館】不限金額結帳再打8.5折。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

年末廠商搶攻最後一波商機，各大網路平台陸續推出雙12優惠，根據Yahoo奇摩購物觀察，3C購買熱度飆升，因此集結ASUS、Acer、三星等推出超品日，其中Acer電競筆電直接降價2萬，算是相當划算。博客來於12月11日至12月12日限時兩天在【MUJI無印良品館】不限金額結帳再85折。momo累積滿1212即可登記領取美食。蝦皮則繼續大方送出免運券。

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📍博客來

瞄準疫後聖誕商機，博客來推出「1212金購盃」活動，包含聖誕限定倒數年曆，腦洞大開聖誕禮物、給孩子的聖誕玩具禮物書、冬季保暖必備品，眾多商品下殺1212元，活動3折起。博客來線上購買滿350元，登記送Mister Donut優惠券。雙12當日全站結帳分級滿千9折起，消費滿2000元再送200元E-Coupon。(12/9-12/10)結帳點選/輸入單品折價券序號@雙12限時加碼滿2000元折150元 (限量)。12/11-12/12限時【MUJI無印良品館】不限金額結帳再8.5折。


📍Momo

momo《1212年終派對》重頭戲將於12/10至12/14登場。12/12一日限定「雙12雙重回饋」下單指定品牌滿3000元登記送4%(限額)，疊加「組隊最高送6,000元」凡12/11 23:50前成功號召5至8位夥伴組隊，並於12/12消費達檻即享最高3% mo幣回饋。momo獻上「萬份雙12最夯美食」，凡12/10至12/14下單滿1,212元即登記送「頂呱呱」甜甜包；12/12當日累積消費滿2,121元則享登記送「老賴茶棧」老賴紅茶+珍珠等。

瞄準年末送禮需求飆升，打造「你送禮我買單」，12/10至12/14活動期間消費使用送禮功能且單筆滿2,000元即抽100名幸運mo粉樂享下單抽免單資格。針對會員每日12個時段「整點搶最高999元mo幣」、「簽到分享免費領百元mo幣」

▲momo雙12《1212年終派對》開跑至今人流年增飆雙位數成長。12／12加碼推出全站最高回饋27%，萬份雙12美食送等活動。（圖／官方提供）
▲momo在12／12加碼推出全站最高回饋27%，萬份雙12美食送等活動。（圖／官方提供）
📍Yahoo奇摩

即日起接連祭出ASUS、Acer、Samsung等人氣品牌「超品日」，其中，Acer Predator Helios Neo 16吋電競筆電直降2萬元、Samsung 50吋 4K UHD連網液晶電視只要66折。Yahoo奇摩拍賣加碼單日消費滿1,212元就抽iPhone 15 128G，Yahoo奇摩購物中心則是消費滿5,000元送10%、累計最高萬元回饋等。

▲Yahoo奇摩購物接連祭出ASUS、Acer、Samsung等人氣品牌「超品日」，其中，Acer Predator Helios Neo 16吋電競筆電直降2萬元。（圖／官方提供）
▲Yahoo奇摩購物接連祭出ASUS、Acer、Samsung等人氣品牌「超品日」，其中，Acer Predator Helios Neo 16吋電競筆電直降2萬元。（圖／官方提供）
📍蝦皮

為讓消費者把握雙12優惠，蝦皮購物宣布於12/11、12/12深夜祭出加碼優惠，晚上9點開始整點豪灑「100元優惠券」，於12/12當日刷國泰世華蝦皮購物聯名卡再享最高40%蝦幣回饋，有望助攻雙12當日業績衝出超越平日10倍的漲幅。蝦皮購物「金多蝦年度大賞」跨夜直播12/11晚間19點準時開播，觀看直播有機會將中Apple Watch Series 8、AirPods 3代、Marshall音響。此外，將發放每人６張全站99元起免運券，全站100元優惠券、商城88折券。


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