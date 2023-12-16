影／倔強「跑酷貓」就是要飛躍鐵皮屋頂　29秒內狠摔3次也不放棄

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貓貓第2次落地後，動作也毫不遲疑，再度飛奔回樓梯頂端，繞行欄杆略為平復心情後，果敢地做出第3次飛躍，這次牠抓到屋頂邊緣，正準備仰身而上時又不慎滑落，還被半空中的繩子絆住，翻轉2圈後慘摔落地，但盡管3次都慘摔收場，但在影片的最後，貓貓落地後仍堅定地走向樓梯。
從高處落下，貓總能帥氣著地？有個醫學名詞叫貓跳樓症候群（feline high-rise syndrome），就是在描述貓咪從高樓墜落後產生的一連串悲劇，包括骨折、挫傷、氣胸、鼻腔出血等症狀。
據研究統計，這類墜樓案例大多發生在1至3歲間的嫩貓，攀爬技巧不夠熟練又愛玩，才會比較容易出意外。研究發現貓如果從7樓以下的高度摔下，大多會本能地四腳伸直然後用腳著地，所以比較容易出現四肢骨折的狀況，嚴重程度會與墜樓樓層成正比。
但若從7樓以上的高度掉下來，由於有足夠的反應時間，貓的內耳前庭系統會適應墜落產生的速度感，貓就會像跳傘一樣整個身體與四肢呈現水平姿勢，意圖讓身體產生最大的阻力減緩速度，這種情況貓咪就會用身體著地，因此相較於四肢骨折，反而比較容易造成胸腔與腹腔的器官創傷。
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