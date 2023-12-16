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影／倔強「跑酷貓」就是要飛躍鐵皮屋頂　29秒內狠摔3次也不放棄

▲這隻倔強「跑酷貓」堅持要飛躍到對面的鐵皮屋頂上，29秒內狠摔了3次也不放棄。（圖／翻攝TikTok@cloud119112）
▲這隻倔強「跑酷貓」堅持要飛躍到對面的鐵皮屋頂上，29秒內狠摔了3次也不放棄。（圖／翻攝TikTok@cloud119112）

記者徐銘穗/綜合報導

堅持到底的精神勇氣可嘉！近來社群流傳一段貓貓跑酷影片，一隻背上有一塊黑毛記號、橘色尾巴的勇敢貓貓，快速跑上約兩層樓高的樓梯，企圖飛躍逾150公分距離，攀上對面的鐵皮屋頂，未料出師不利，慘摔落地，但牠都沒放棄，短短29秒3度嘗試都慘摔，堅持精神讓網友折服。

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網友日前在TikTok分享此段影片，直言「比驢還犟的貓，就不知道走其他的路，非要在同一個地方嘗試」。只見短短29秒影片中，跑酷貓試圖飛躍至對面鐵皮屋頂3次，第1次牠的爪子勾住屋頂邊緣，但沒能翻上即墜樓，落地後又快速跑回樓梯頂端，進行第2次挑戰，可惜這次過於心急，連屋頂邊緣都沒碰著。

貓貓第2次落地後，動作也毫不遲疑，再度飛奔回樓梯頂端，繞行欄杆略為平復心情後，果敢地做出第3次飛躍，這次牠抓到屋頂邊緣，正準備仰身而上時又不慎滑落，還被半空中的繩子絆住，翻轉2圈後慘摔落地，但盡管3次都慘摔收場，但在影片的最後，貓貓落地後仍堅定地走向樓梯。

▲貓貓第3次墜落時被空中繩子絆住，翻轉2圈後慘摔落地。（圖／翻攝TikTok@cloud119112）
▲貓貓第3次墜落時被空中繩子絆住，翻轉2圈後慘摔落地。（圖／翻攝TikTok@cloud119112）
從高處落下，貓總能帥氣著地？有個醫學名詞叫貓跳樓症候群（feline high-rise syndrome），就是在描述貓咪從高樓墜落後產生的一連串悲劇，包括骨折、挫傷、氣胸、鼻腔出血等症狀。

據研究統計，這類墜樓案例大多發生在1至3歲間的嫩貓，攀爬技巧不夠熟練又愛玩，才會比較容易出意外。研究發現貓如果從7樓以下的高度摔下，大多會本能地四腳伸直然後用腳著地，所以比較容易出現四肢骨折的狀況，嚴重程度會與墜樓樓層成正比。

但若從7樓以上的高度掉下來，由於有足夠的反應時間，貓的內耳前庭系統會適應墜落產生的速度感，貓就會像跳傘一樣整個身體與四肢呈現水平姿勢，意圖讓身體產生最大的阻力減緩速度，這種情況貓咪就會用身體著地，因此相較於四肢骨折，反而比較容易造成胸腔與腹腔的器官創傷。
 

@cloud119112比驴还犟的猫🐱，就不知道走其它的路，非要在同一个地方尝试#tiktok #catsoftiktok #yun #perte #catvideo #Cat #猫咪 #萌宠出道计划 #上热门要流量

♬ 原聲 - cloud119112
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