親⼦公益園遊會助弱勢　「⽜⽿益童趣教遊」圓滿成功

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活動除了邀請到多位藝人、網紅，更有台灣地區唯一拿過表演賽獎盃的女性氣球藝術師～草莓老師，夏川里美在台唯一指定合作的海風樂團，超過三十家攤商齊聚。世界展望會在地扶持的150個家庭也來到現場，還有南投復活啟智中心的老師與小朋友們的表演與參與，以及園區特有的石雕彩繪DIY讓小朋友們培養藝文氣息。
戴玉燕指出，此次公益結合親子文教與藝文表演的大型公益活動雖然是牛耳文教基金會首次舉辦，但活動吸引非常多民眾到場支持和贊助，基金會非常感謝南投縣政府的指導及民眾和企業的支持與贊助，使活動在短時間的籌備及宣傳下，仍能順利舉辦並為南投弱勢族群募得公益款項。活動的圓滿成功讓基金會更有信心可以在慈善事業上繼續努力，繼續讓更多弱勢群體和孩童獲得更多關懷和資源。
南投縣政府秘書長洪瑞智表示，牛耳文教基金會拋磚引玉，主動與企業攜手舉辦公益活動，透過公益結合文教與藝術深耕社會，讓愛與關懷融入生活，吸引許多民眾到場支持，活動圓滿順利，活動募款所得造福南投在地許多弱勢族群，希望牛耳文教基金會能延續理念及初心，持續喚起企業及社會大眾對慈善團體與弱勢族群的愛心和關懷，讓愛與歡樂傳遞更廣，造福更多有需要挹注關愛的孩童家庭和社福機構。