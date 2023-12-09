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好多人搞錯！「這些品牌」不是來自日本　眾見名單驚：現在才知道

▲一名網友近日發文指出，其實FUJI按摩椅是台灣品牌，而非日本品牌，貼文曝光後引來許多人驚呼「一直以為是日本牌！」（示意圖／取自Pixabay）
▲一名網友近日發文指出，其實FUJI按摩椅是台灣品牌，而非日本品牌，貼文曝光後引來許多人驚呼「一直以為是日本牌！」（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

許多人買東西會有品牌迷思，甚至對品牌原產國產生誤解。就有一名網友近日發文指出，其實FUJI按摩椅是台灣品牌，而非日本品牌，貼文曝光後引來許多人驚呼「一直以為是日本牌！」除此之外，也有不少人點名Tokuyo按摩椅、櫻花廚具、太和工房等品牌，也容易讓人誤以為是日本品牌。 

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一名網友昨日在PTT發文，表示現在才知道真相，原來FUJI按摩椅其實是台灣品牌，並非日本。貼文曝光後，不少網友也驚訝直呼「一直以為是日本牌」、「我現在才知道…」、「我也以為是日本的」。 

除此之外，留言區也有許多人討論其他品牌，包含Tokuyo按摩椅、輝葉按摩椅、櫻花廚具、MINISO生活用品、太和工房、北海道戀人餅乾、八月堂可頌等，雖然在許多人印象中是日本品牌，但其實大多都是中國或台灣品牌。像是八月堂可頌就是台灣人劉佳雯於2017年創立，至今已經成功將品牌推向國際，征服了許多外國人的味蕾。 

▲八月堂8月17日國際可頌日，全門市下午2:00開賣可頌「買一盒送一盒」。（圖／翻攝自八月堂官網）
▲八月堂可頌為台灣人劉佳雯於2017年創立，至今已經成功將品牌推向國際，征服了許多外國人的味蕾。（圖／翻攝自八月堂官網）
事實上，不少品牌產地都曾被誤解，YouTube頻道「不要鬧 Stop Kiddin' Studio」就曾在拍攝影片分享「一定搞錯的名牌原產國」，其中點名了SUPERDRY「極度乾燥」其實是英國服飾品牌、哈根達斯則是美國通用磨坊旗下旗艦冰淇淋品牌、森田藥妝及日藥本舖都是台灣品牌，屈臣氏則是香港現存歷史最悠久的零售商。 

▲Superdry曾經在台爆紅，隨處都可以見民眾身穿該品牌防風外套。（圖／示意圖Shutterstock）
▲SUPERDRY「極度乾燥」其實是英國服飾品牌。（示意圖／示意圖Shutterstock）

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