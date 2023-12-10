大谷翔平入「藍軍」！IG發文：感謝天使迷6年支持未來為道奇奮鬥
日籍球星「二刀流」大谷翔平本季成為自由球員，動向受外界矚目，在今（10日）大聯盟官網證實，大谷翔平將與洛杉磯道奇簽下一份10年7億美金（約21.9億台幣）的合約，大谷翔平也隨即在社媒IG表示，「感謝天使球迷6年來的支持我將永遠刻在心中，對於所有道奇迷我發誓我會為球隊做出最好的準備。」
記者張志宇/綜合報導
大谷翔平在IG上透露，「對於所有球迷和參與棒球界的每個人，我為花了這麼長時間才做出決定而道歉，我決定選擇道奇隊是我的下一支球隊。首先，我想向參與天使組織的每個人和過去六年來支援我的球迷，以及參與本次談判過程的每一支球隊的每個人表示誠摯的感謝。 特別是對於在各種起伏中支援我的天使球迷來說，你們的支援和歡呼對我來說意味著整個世界。 我和天使隊一起度過的六年將永遠銘刻在我的心裡。對於所有道奇隊球迷，我發誓始終為球隊做最好的事情，並始終繼續全力以赴，成為最好的自己。 直到我職業生涯的最後一天，我想繼續為道奇隊前進，也為棒球界奮鬥。有些事情無法以書面形式傳達，所以我想在稍後的新聞釋出會上再次談論這個問題。」
現年29歲的大谷翔平本季先以44轟勇奪美聯全壘打王，成為史上首位奪下全壘打王的日本選手，另有26二壘打、8三壘打、95分打點和20次盜壘，打擊率0.304、長打率0.654、上壘率0.412和OPS1.066都是生涯單季新高，壘打數325也在美聯領先群雄，也讓大谷翔平以全票之姿拿下美聯MVP。
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