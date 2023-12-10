挺美好音樂會登場！集結文化人挺大選　楊力州：自由乃重要資產

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演講嘉賓則有金馬導演楊力州、楊雅喆，以及剛獲得第60屆金馬獎最佳男配角獎的陳慕義、金鐘編劇鄭心媚，而著名建築師黃聲遠、肯特動畫創辦人張永昌也加入演講行列。
黃聲遠於會中感性表示，「要選擇能捍衛自由的夥伴，是我們此刻不可迴避的行動。」他指出，五年前他在獲得獎勵創新最高榮譽的「總統創新獎」時，曾經以「寫給女兒的一封信」作為感言，今日他改寫信件告訴女兒，「請不要忘記幸運作為台灣人永遠的堅持，生而自由」。
導演楊力州則以「我們的台灣很厲害」為主題，分享二二八事件的親身經驗，強調擁有創作自由是台灣最重要的資產，而代表國家文化典禮的國慶日表演，從主視覺、活動美學都不斷令人驚艷跟創新，所以絕對不可以再走回頭路。
在綜藝節目《大嘻哈時代2》中擁有「新生代饒舌詞王」美稱的神經元，在唱完〈台大醫學Freestyle〉後，提到對台大醫學系的印象，更直接表示「有一個不務正業的學長想要跑去選總統，但好像不太樂觀」。他表示，生活在一個自在而受尊重的地方，最重要的就是能夠「做自己」，過去在北藝大唸書時，當時無論歌手、演員、性工作者、魔術雜耍、歌星都要接受身體和思想上的管制，一直到現在，都還會有人告訴他「藝人不要管政治」，他認為，作為一名單親爸爸，扛著辛苦賺錢沒有問題，但不希望因為語言、種族、人格受到受屈，「我知道自由的分寸是什麼」。