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挺美好音樂會登場！集結文化人挺大選　楊力州：自由乃重要資產

▲跨界文化人串連發起的「挺美好音樂會」於昨（9）日在台北二二八公園進行演出。（圖／島路行動提供）
▲跨界文化人串連發起的「挺美好音樂會」於昨（9）日在台北二二八公園進行演出。（圖／島路行動提供）

記者鄭妤安／台北報導

2024總統大選進入最後時刻，跨界文化人串連發起的「挺美好音樂會」於昨（9）日在台北二二八公園進行演出，當中除了涵蓋不同音樂領域的表演團體外，更集結三金等級的演講嘉賓，表達對台灣文化的看法，強調政治文化密不可分，現場聚集超過上千觀眾。會中，建築師黃聲遠表示，台灣人生而自由，要選擇能捍衛自由的夥伴；導演楊力州則呼籲，擁有創作自由是台灣最重要的資產，絕對不可以再走回頭路。

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「挺美好音樂會」由榮獲第58屆廣播金鐘獎的邵大倫擔綱主持，演出陣容包含饒舌歌手YoungLee、神經元、顏冠希JY、魏買加、洛克、邵大倫、柯大堡、新生代創作人睿又、金曲歌手Ilid Kaolo以莉高露、創作女聲PiA吳蓓雅、「編織系」創作樂團青虫aoi、傳統中創新的樂團打幫你、國際巡演經驗豐富的翃舞製作等。

演講嘉賓則有金馬導演楊力州、楊雅喆，以及剛獲得第60屆金馬獎最佳男配角獎的陳慕義、金鐘編劇鄭心媚，而著名建築師黃聲遠、肯特動畫創辦人張永昌也加入演講行列。

黃聲遠於會中感性表示，「要選擇能捍衛自由的夥伴，是我們此刻不可迴避的行動。」他指出，五年前他在獲得獎勵創新最高榮譽的「總統創新獎」時，曾經以「寫給女兒的一封信」作為感言，今日他改寫信件告訴女兒，「請不要忘記幸運作為台灣人永遠的堅持，生而自由」。

導演楊力州則以「我們的台灣很厲害」為主題，分享二二八事件的親身經驗，強調擁有創作自由是台灣最重要的資產，而代表國家文化典禮的國慶日表演，從主視覺、活動美學都不斷令人驚艷跟創新，所以絕對不可以再走回頭路。

在綜藝節目《大嘻哈時代2》中擁有「新生代饒舌詞王」美稱的神經元，在唱完〈台大醫學Freestyle〉後，提到對台大醫學系的印象，更直接表示「有一個不務正業的學長想要跑去選總統，但好像不太樂觀」。他表示，生活在一個自在而受尊重的地方，最重要的就是能夠「做自己」，過去在北藝大唸書時，當時無論歌手、演員、性工作者、魔術雜耍、歌星都要接受身體和思想上的管制，一直到現在，都還會有人告訴他「藝人不要管政治」，他認為，作為一名單親爸爸，扛著辛苦賺錢沒有問題，但不希望因為語言、種族、人格受到受屈，「我知道自由的分寸是什麼」。

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