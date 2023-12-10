周杰倫奢華生日趴曝光！老婆昆凌偷藏「千萬禮物」把阿Ken逼瘋了
藝人阿Ken（林暐恆）與天王周杰倫的友情眾所皆知，時常到對方家裡作客。日前，阿Ken就在節目上分享周杰倫生日派對的趣事，原本說好是準備1000元的禮物，怎料天王嫂昆凌竟送準備一輛價值千萬的名車，讓所有賓客大吃一驚，也讓阿Ken不忍直呼，「是我搞錯了嗎？原來是要1000萬以內的禮物啊！」
記者詹鎰睿／綜合報導
節目《同學來了》將在明（11）日晚間9點播出，主題為「當浪漫遇到務實，這段婚姻要怎麼走下去」，來賓范姜彥豐坦言，他對老婆粿粿非常浪漫：「像她之前生日，我剛好在外地工作，我就在出國前偷偷把禮物藏起來，生日那天安排她的朋友去找她，還設計小遊戲給她們玩。」
范姜彥豐與粿粿的甜蜜互動，也讓阿Ken不禁想起好友周杰倫在生日派對上趣事：「他（周杰倫）說，大家買1000元以內的小禮物彼此送給對方，結果看到昆凌準備了限量鞋，可是這超過1千塊太多，有點小犯規，她說『我是要你穿這雙鞋去找禮物啦』，我們就覺得很可愛，結果走一走，是1輛千萬名車在外面。」
原來昆凌偷偷準備了一輛千萬名車送給老公，如此豪華的禮物讓在場來賓聽了驚呼連連，阿Ken笑說：「我想說是我搞錯了嗎？原來是要1000萬以內的禮物啊！」
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