遭指「肺癌末期」！謝金河嚴正抗議 籲Google鄭重處理否則將提告
詐騙廣告層出不窮、防不慎防，財訊傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書上，向Google提出嚴正聲明與抗議，怒批「吃人夠夠」，指出最近詐騙集團透過YouTube製造了一個乍看像是先探投資週刊頻道的節目，公開指稱他罹患肺癌末期，而此視訊來自境外還追不到源頭，擔心受騙的人愈來愈多「對我嚴重毀謗，帶給我很大的困擾，我希望Google總經理林雅芬女士鄭重處理這個事，否則我會提告！」
記者林莞茜／綜合報導
謝金河指出，這些年，在Line的群組、在Fb的平台，有很多股友社打著他的名號，到處招搖撞騙，他雖然在Fb頂置推文已經示警三年，又和Line及Fb連線，抓到詐騙集團廣告，立即檢舉下架，也和刑事警察局連線，共同打擊詐騙行為，但是所有力量都用盡，公權力仍然無法對這些詐騙集團繩之於法，甚至詐騙手法層出不窮，不斷翻新，可以說是道高一尺，魔高一丈！
謝金河說，這些騙財手段層出不窮，但最近最令人髪指的是，詐騙集團透過YouTube製造了一個乍看像是先探投資週刊頻道的節目，公開指稱他罹患肺癌末期，佛心發現，要告訴投資人賺錢的明牌，很多捷兔的都過來關心他的「病情」，還有在國外的小孩子及南部的家人都來詢問怎麼回事？也有朋友主動表示要幫我介紹醫師，也有說要來寄藥。
謝金河在第一時間就發現這個離譜的視訊節目，也交代秘書追查是誰投放的廣告，但發現這個視訊來自境外，而且追不到源頭，可是該節目在YouTube上的點擊已超過20萬「看起來受騙的人恐怕愈來愈多」因此他不得不對Google及YouTube提出嚴正抗議。
謝金河怒指「這則廣告不是我出資刊登，你們怎麼接受委託？」並控訴這則廣告對他嚴重毀謗，帶給他很大的困擾，他希望Google總經理林雅芬女士鄭重處理這個事，否則他會提告，也要求立即下架，並籲請刑事警察局嚴厲打擊犯罪，將不肖業者繩之於法！