劉若英被爆花上億買北京豪宅！火速闢謠：哪有什麼四合院
人在家中坐，房從天上來！女星劉若英2011年與北京商人鍾小江結婚，兩人育有1子，婚姻相當幸福，沒想到今（10）日微博卻爆出她多年前在北京花4000萬元人民幣購買四合院，如今價值翻倍到上億元，引發網友熱議，對此，向來低調的她，罕見出面闢謠「哪有什麼四合院」，說明該房產是老公和朋友一起租屋開的書店，實現自己的夢想，並非名下的房子。
記者江芷稜/綜合報導
古色古香的四合院是大陸的特色住宅，隨著內地經濟蓬勃發展，北京寸土寸金，四合院價格跟著水漲船高，據傳成龍過去為了拍戲，不適應住在酒店，索性在當地置產，花400萬人民幣（約1,762萬元台幣）買下8間四合院，可是當他住進去後，才發現裡面沒有冷暖氣設備、廁所，使用不方便，這些房子後來都閒置著，沒想到隔了10幾年，這幾間四合院價格竟然漲了20幾倍，成龍被誇有投資眼光。
今日旅遊博主「北京旅遊等著瞧」在微博曬出介紹景點影片，提到劉若英花費4,000萬人民幣（約1.7億元台幣）買北京四合院，現今價值應翻漲到上億元人民幣（約4.4億元台幣），引發網友熱議，新聞衝上微博熱搜第一。劉若英不忍謠言流竄，火速發文回應：「哪有什麼四合院，視頻拍的是幾年前我丈夫和朋友合開的『春風習習』書店，他們在北京三里河邊租了一個幾十平米的空間，來實現他們的小夢想」，否認斥資購買豪宅。
劉若英補充說，「雖然他們完全不懂這個行業，但為了自己想做的事去用心堅持嘗試，也還是為他們高興」，全心支援另一半的事業。粉絲則為她抱屈，「沒有事實依據的請別胡編亂造。還勞煩我愛豆親自回應。哼！」、「那裡真的很愜意，有機會去北京還會再去」、「熱搜真是來得莫名其妙」。
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