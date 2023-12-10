Ozone佳辰耶誕城彩排破音！以為「先天性缺陷」赴醫檢查結果曝光
超人氣男團Ozone今年再度登上新北耶誕城巨星演唱會，有別於去年初登板，6位男孩表現成熟許多，而且越來越放得開。談到在舞台上會不會開全Mic表演？哲言則笑著強調，不管開什麼Mic，他們都會用盡全力、用真心去唱歌，不過佳辰忍不住坦承，「跳舞的時候還是會墊一點點」，但他們會慢慢努力，一次比一次更好，更加完美，也意外曝光前陣子破音破到去醫院檢查。
記者詹鎰睿／台北報導
被問到誰最常破音時，還沒等到團員們指認，佳辰馬上接起麥克風承認，他笑說，其實在彩排前也有破音一次，接著自爆前陣子因為太常破音，破到讓他以為自己是「先天性缺陷」，自認不適合走這條路，幸好去醫院檢查後只是「聲帶破皮」，練唱太過頻繁，不小心弄傷聲帶，經過2、3個月的休養才痊癒。
煥鈞也說，每次表演破音時，歌迷們都會特別去把它抓出來，做成迷因給大家。一旁的哲言也強調，「不管開什麼Mic，他們都會用盡全力去唱。」由於再過幾天就是哲言生日，還沒許願，就被其他團員搶走，讓他哭笑不得。談到聖誕節會怎麼過？6人相當有默契，都希望能被經紀人請客，好好大吃一頓。
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