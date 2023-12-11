樂天放陳俊秀或許是智舉　朱育賢接班一壘但誰補上外野火力是課題

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但必須說樂天球團沒有留下陳俊秀可能是明智之舉，陳俊秀已經滿35歲，樂天近年球團政策是將球隊年輕化，且陣中還有能守 一壘的砲手朱育賢，若朱育賢移防一壘，外野勢必空出一個位置，屆時有可能開放年輕選手競爭，加上成晉、陳晨威金手套級別的守備，勢必能大大提升樂天的外野防守戰力。
至於在進攻端，朱育賢去年球季OPS+為132，幾乎可以說是補上陳俊秀離隊後的空缺，但誰能補上朱育賢在外野的火力空缺，將是樂天桃猿明年球季的一大課題，若是以去年出賽56場的外野手林政華為例，他在110個打席中，OPS+只有74，明顯會成為樂天打線的斷層。
但若是以桃猿最理想陣容，假設明年球季林立、林子偉狀況都十分不錯，且內、外野都能鎮守，將大大提升桃猿的陣容調度，但林立本季略顯疲態，林子偉是否能在完整春訓後找回往日身手也是未知數。
陳俊秀本季出賽66場（生涯第2低單季出場數），僅繳出61安、7轟、長打率0.421、打擊率0.285的成績，雖今年受傷勢影響，但陳俊秀10年職棒生涯，共出賽901場，繳出1033安、134、打擊率0.325與長打率為優異的0.517，這也是讓中信球團青睞的主因之一。
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