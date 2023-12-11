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樂天放陳俊秀或許是智舉　朱育賢接班一壘但誰補上外野火力是課題

▲樂天桃猿當家主砲陳俊秀行使自由球員權利，成為本季第2位自由球員，轉隊費推估為1095萬元。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.17）
▲樂天桃猿當家主砲陳俊秀行使自由球員權利，成為本季第2位自由球員，轉隊費推估為1095萬元。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.17）

記者張志宇/綜合報導

隨著中信兄弟球團將在今（11日）招開陳俊秀轉會加盟記者會，也宣告樂天桃猿正式失去這位進到聯盟以來攻擊就高於平均聯盟的打者，就讓《NOWnews今日新聞》帶讀者探討是什麼原因讓陳俊秀出走，未來樂天桃猿一壘手位置將由誰接班。

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樂天球團在公布60人名單後陣中僅剩下54人，雖傳出也同樣以年均薪千萬台幣想續留陳俊秀，但隨著母企業樂天集團在日本進軍電信業失利後，自2019年開始連續4年出現虧損，雖母企業一度澄清不會受到影響，也不免讓外界引發遐想。

但必須說樂天球團沒有留下陳俊秀可能是明智之舉，陳俊秀已經滿35歲，樂天近年球團政策是將球隊年輕化，且陣中還有能守 一壘的砲手朱育賢，若朱育賢移防一壘，外野勢必空出一個位置，屆時有可能開放年輕選手競爭，加上成晉、陳晨威金手套級別的守備，勢必能大大提升樂天的外野防守戰力。

至於在進攻端，朱育賢去年球季OPS+為132，幾乎可以說是補上陳俊秀離隊後的空缺，但誰能補上朱育賢在外野的火力空缺，將是樂天桃猿明年球季的一大課題，若是以去年出賽56場的外野手林政華為例，他在110個打席中，OPS+只有74，明顯會成為樂天打線的斷層。

但若是以桃猿最理想陣容，假設明年球季林立、林子偉狀況都十分不錯，且內、外野都能鎮守，將大大提升桃猿的陣容調度，但林立本季略顯疲態，林子偉是否能在完整春訓後找回往日身手也是未知數。

陳俊秀本季出賽66場（生涯第2低單季出場數），僅繳出61安、7轟、長打率0.421、打擊率0.285的成績，雖今年受傷勢影響，但陳俊秀10年職棒生涯，共出賽901場，繳出1033安、134、打擊率0.325與長打率為優異的0.517，這也是讓中信球團青睞的主因之一。

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