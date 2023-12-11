越南移工殺人判18年被糾錯 邢泰釗提非常上訴減4年
越南籍武姓男子2015年犯下殺人案，遭判18年定讞，但有檢察官發現，該判決量刑逾越《刑法》有期徒刑上限，因此報請最高檢察署。經檢察總長邢泰釗替武男提起非常上訴，最高法院在收案後1個月內自為改判有期徒刑14年。
記者潘千詩／台北報導
武姓男子 2015年3月15日晚間，與越南同鄉阮姓、陳姓男子在小吃店吃晚餐，阮與同桌其他同鄉爆口角、雙方人馬發生肢體衝突，武等3人砍傷3名被害人，1人送醫不治，武等3人被依殺人罪嫌起訴，並於不同審級判決確定。
其中，武姓男子遭判處有期徒刑18年，2017年7月27日入獄，預定執行期滿日為2033年3月18日。
原桃檢承辦檢察官翁健剛，今年9月底發現，武男的確定判決，量刑逾越《刑法》有期徒刑上限，出現量刑錯誤情形，在向最高檢察署反應後。
最高檢察署表示，《刑法》殺人罪法定刑為「死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑」，不過，依《刑法》第33條規定，有期徒刑為「2月以上15年以下」，即刑法有針對有期徒刑明定有15年之上限，倘若被告沒有加重或減輕的事由，法院最多判刑15年；武男的18年，在原判決理由中，法官並未論述有何加重事由，判決顯然違背法令，由檢察總長邢泰釗提起非常上訴。