不只台北寶可夢中心！TAKkare健康館進軍新光三越A4 今盛大開幕
台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）8日在新光三越台北信義新天地A11正式開幕，現場引爆排隊熱潮。TAKkare健康館也於今（11）日在新光三越A4館盛大登場，首創在百貨公司推出新健康概念店，提倡吃得健康、用得健康、睡得健康。
實習記者曾郁淇／綜合報導
特力集團總裁何湯雄投資的特安康，這次在百貨推出新健康概念店「TAKkare健康館」，何湯雄表示：「我們致力提供更多元的健康體驗服務，透過體驗了解自己健康狀況，進而開始重視健康。相信健康是一場全方位的體驗過程，而TAKkare正是啟動這場旅程的最佳起點。」
為歡慶開幕，TAKkare健康館祭出限時驚喜優惠，即日起到12月31日期間，蒞臨TAKkare健康館就送睡眠美容益生菌1包、健康豆奶霜淇淋1支。
而統一時代百貨台北店「愛Sharing」，以巴塞隆納為聖誕主題城市，共規劃13個聖誕必拍打卡景點，自點燈後每周皆有表演，吸引大批民眾前往，統計帶動全館人潮成長2成。第二波活動近日登場，即起至2024年1月1日，全館指定消費滿3000送300，持icash支付滿6000再送400。