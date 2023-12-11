2024「台南好Young」耶誕跨年第一波卡司公布
台南市長黃偉哲今(11)日公布「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司，跨年當天受邀來台南開唱的「五堅情」成員之一婁峻碩也在宣傳記者會驚喜現身。黃偉哲表示婁峻碩才在10月份活動獻唱小幸運後，就傳出求婚成功喜訊，因此致贈台南的東山蜂蜜，祝福他和伴侶甜甜蜜蜜。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，明年即將迎接2024年「台南400」，400年前的1624年，是荷蘭人首次來到台南，因此這次演唱會邀請荷蘭美聲歌手Martin Hurkens來表演，可說別具意義；「日本流行時尚教主」卡莉怪妞，她被譽為「日本Lady Gaga」，出道代表作MV在YT頻道更突破1.9億次點閱率，足見其魅力驚人。此外，還有新加坡藝人文慧如、台灣原住民歌手葛西瓦等堅強陣容，歡迎海內外友人來台南欣賞高品質且具有多元文化的耶誕跨年演唱會。
主辦單位新聞及國際關係處表示，「台南好Young」耶誕跨年系列活動重視區域平衡、不同年齡的參與，因此規畫2場親子活動及3場大型演唱會。12/2及12/9的兩場親子活動已劃下完美句點。3場大型演唱會則將陸續展開，包括12/23「搖滾耶誕演唱會」在永華市政中心西側廣場登場；12/31「台南好young跨年晚會」在永華市政中心西側廣場、「南瀛跨年晚會」在新營區南瀛綠都心公園，雙市政中心同時跨年倒數，共同迎接2024年來臨。
歡迎全國民眾來台南瘋跨年，賞遊台南、品嚐美食，只要消費滿百元，就可參加「台南購物節」抽獎活動，包括百萬好車、黃金一兩、iPhone、國外來回機票等獎品，週週抽、月月抽，好禮獎不完。