▲精準尖端醫療、成就健康平權！　臺大醫院「元宇宙科技」應用展亮點

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過精準醫療 打造個人化治療精準醫療方面，研究個人化細胞治療，透過細胞免疫療法-CAR-T，為需要的患者提供個人化治療，開啟個人化精準醫療的新紀元。雲端AI全自動化細胞檢測判讀平台，運用機器學習以及專家標記歷史檢驗資料，建立了一套全自動化的疾病診斷分類和追蹤系統，這套系統能夠提供資料輔助判讀；透過細胞免疫表現型的資訊，能夠協助實現加速診斷和治療決策。
此外，臺大醫院健康管理中心推出「個人健康履歷與疾病風險分析平台」，利用穿戴式裝置、行動裝置等，收集個人健康數據，結合健康檢查數據，建立個人健康履歷，並運用臺大醫院亞健康族群健康大數據與人工智能機器學習方式，建構慢性病風險預測模型，進一步依個人疾病風險程度，給予調整生活習慣的建議，進而達成精準健康與健康促進的目標。
精準尖端醫療 診斷提升病患安全在尖端醫療的領域，開發藥物基因體學的突破運用，以次世代定序解決藥物基因鑑定難題，將智慧用藥整合進臺大醫院電子病歷醫療決策支援系統。此外，研發智慧基因變異判讀系統，結合機器學習與臨床研究，快速比對基因變異，提升遺傳疾病及困難疾病的精準診斷。
其中，台灣感染症聯盟率先推動 COVID-19疾病嚴重度預測模組，並統合各醫院的模型參數，建構不同病人屬性、不同流行病毒株組成的統一模型。此研究可以協助各醫院改善醫院的工作流程，減少急診擁擠，提高病房使用率，提升病患安全、預防重症以及死亡的發生。
應用元宇宙科技 跨科別高難度手術元宇宙科技在臺大醫院今年的展出，亦為主要亮點之一。元宇宙技術團隊研發出即時AI輔助診斷影像檢查平台、虛擬數位孿生器官模型，也透過大語言模型的訓練，進行風險評估，預測病患臨床狀況。
著眼未來醫療可應用於醫療診斷、手術策略擬定、醫病溝通、遠距醫療照護等各醫療領域，成就健康平權。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60171
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw