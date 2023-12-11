捷運系統首創！桃捷推「Q潔淨立碼清」服務

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃捷公司指出，交通運輸業最被垢病的狀況是打翻飲料、嘔吐穢物、衛生紙屑、垃圾佈滿地、厠所地板尿液四賤、馬桶糞便池髒汙或廁所內垃圾桶衛生紙滿溢未清倒等等，即使清潔工作人員已經透過固定巡迴打掃維持環境，可是仍難阻止破壞環境清潔的狀況不斷出現。
桃捷公司利用5G科技推出「Q潔淨立碼清服務」，建置快速通報清潔反應的管道，12日起在捷運車廂及車站發現垃圾或髒汙，只要用手機掃描「Q潔淨立碼清服務」的QR code，清掃將立即同步桃捷公司通報管道，「緊急清潔服務」的需求送達後，也會隨即通知清潔人員到場檢視清理，後續再回報清理狀況，讓捷運車廂或車站空間回復清潔狀態。
桃捷公司提到，桃園機場捷運線的捷運車廂，每一扇車門邊都會張貼「Q潔淨立碼清服務」的QR code，以每節捷運車廂有六扇門來算，一列捷運有四節車廂，因此一共張貼24張「Q潔淨立碼清服務」，期盼能讓乘客即時通知清掃。此外，機場捷運全線車站的詢問處、廁所及廁所內的垃圾桶上，都會張貼「Q潔淨立碼清服務」，方便大家隨時掃碼，維護環境清潔。
桃捷公司強調，「Q潔淨立碼清服務」的QR code操作相當便利，只要用手機掃掃瞄「Q潔淨立碼清服務」的行動條碼，依照網頁指示操作，標示發現汙穢或髒亂的地點，不用1秒鐘時間，訊息就會傳達桃捷公司清潔維謢的通報管道，省去過往還要徒步找尋清潔人員或站務人員的時間，讓桃園機場捷運線得以從車廂到車站，一路維持在乾淨、清潔、舒適的空間狀態，提升乘客好感度。