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捷運系統首創！桃捷推「Q潔淨立碼清」服務

▲只要用手機掃描「Q潔淨立碼清服務」的QR code，清掃將立即同步桃捷公司通報管道，「緊急清潔服務」的需求送達後，也會隨即通知清潔人員到場檢視清理。（圖／桃捷公司提供）
▲只要用手機掃描「Q潔淨立碼清服務」的QR code，清掃將立即同步桃捷公司通報管道，「緊急清潔服務」的需求送達後，也會隨即通知清潔人員到場檢視清理。（圖／桃捷公司提供）

記者李春台／桃園報導

捷運系統首創！桃園大眾捷運股份有限公司利用5G科技推出「Q潔淨立碼清服務」，自12日起，乘客若在捷運車廂及車站發現垃圾或髒汙，拿起自己手機掃描桃園大眾捷運公司製作的「Q潔淨立碼清服務」QR code（行動條碼），訊息將立即同步桃園大眾捷運公司通報管道，而在接收到「緊急清潔服務」的需求後，系統便會通知清潔人員到場檢視清理，讓捷運車廂或車站空間回復清潔狀態。

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桃捷表示，今年九月，市府環保局在大溪推出「iTrash智慧垃圾桶」，透過各類感測器結合物聯網（AIoT），當一般垃圾及資源物投入量達到八分滿時，系統自動通知清潔人員前往清理。此次桃捷推出「Q潔淨立碼清服務」，其概念便是源自於此，進一步將運作場景轉換成機捷車廂與車站廁所。

桃捷公司指出，交通運輸業最被垢病的狀況是打翻飲料、嘔吐穢物、衛生紙屑、垃圾佈滿地、厠所地板尿液四賤、馬桶糞便池髒汙或廁所內垃圾桶衛生紙滿溢未清倒等等，即使清潔工作人員已經透過固定巡迴打掃維持環境，可是仍難阻止破壞環境清潔的狀況不斷出現。

桃捷公司利用5G科技推出「Q潔淨立碼清服務」，建置快速通報清潔反應的管道，12日起在捷運車廂及車站發現垃圾或髒汙，只要用手機掃描「Q潔淨立碼清服務」的QR code，清掃將立即同步桃捷公司通報管道，「緊急清潔服務」的需求送達後，也會隨即通知清潔人員到場檢視清理，後續再回報清理狀況，讓捷運車廂或車站空間回復清潔狀態。

▲桃園機場捷運線的捷運車廂，每一扇車門邊都會張貼「Q潔淨立碼清服務」的QR code。（圖／桃捷公司提供）
▲桃園機場捷運線的捷運車廂，每一扇車門邊都會張貼「Q潔淨立碼清服務」的QR code。（圖／桃捷公司提供）
桃捷公司提到，桃園機場捷運線的捷運車廂，每一扇車門邊都會張貼「Q潔淨立碼清服務」的QR code，以每節捷運車廂有六扇門來算，一列捷運有四節車廂，因此一共張貼24張「Q潔淨立碼清服務」，期盼能讓乘客即時通知清掃。此外，機場捷運全線車站的詢問處、廁所及廁所內的垃圾桶上，都會張貼「Q潔淨立碼清服務」，方便大家隨時掃碼，維護環境清潔。

桃捷公司強調，「Q潔淨立碼清服務」的QR code操作相當便利，只要用手機掃掃瞄「Q潔淨立碼清服務」的行動條碼，依照網頁指示操作，標示發現汙穢或髒亂的地點，不用1秒鐘時間，訊息就會傳達桃捷公司清潔維謢的通報管道，省去過往還要徒步找尋清潔人員或站務人員的時間，讓桃園機場捷運線得以從車廂到車站，一路維持在乾淨、清潔、舒適的空間狀態，提升乘客好感度。

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