▲男子無不良嗜好罹扁桃腺癌　元凶竟是人類乳突病毒害的

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乳突病毒也會侵犯口咽 有年輕化趨勢澄清醫院中港院區放射腫瘤科羅元禎醫師表示，這個病例值得重視的是，一般民眾僅知道子宮頸癌與人類乳突病毒有關係，故有疫苗施打與抹片檢查來預防感染與早期發現，乳突病毒不僅僅會感染子宮頸上皮細胞導致癌症，也會感染口咽部位如扁桃腺、舌底造成癌症。近幾年來人類乳突病毒相關的頭頸癌發生率逐漸上升且有年輕化趨勢。
性接觸、體液都可能傳染 持續性感染恐變成癌人類乳突病毒感染力強，除了性接觸以外也會透過體液傳染，雖然人體有機會自行清除病毒，但若轉變成持續性感染，長久下來就可能演變成癌症。人類乳突病毒除了會導致子宮頸癌以外也會造成外陰癌、陰莖癌、肛門癌、口咽癌等癌症，另外一些皮膚病變如尋常疣、尖狀濕疣(菜花)也是由乳突病毒造成的。
接種四價疫苗 預防感染人類乳突病毒羅元禎醫師提醒，人類乳突病毒有100多種，其中第16、18型致癌性最高，第6、11型則與皮膚病變有關，以上四型病毒皆可透過接種四價疫苗來預防感染，另外近期亦有九價人類乳突病毒疫苗多包含了對31、 33、45、 52、58型的高致癌病毒的保護力，男女都可以接種，不但可以保護自己亦可以保護伴侶。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60167
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