▲「用愛彌補」兒童文學獎　以自身故事畫繪本

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金獎作品《狗狗保護集團》 藏著不一樣的思維金獎作品《狗狗保護集團》是一本充滿想像力的兒童繪本，故事情節生動有趣充滿著「冒險」感，作者把自己天馬行空的想法透過繪筆完整呈現，彷彿帶領讀者置身作者的冒險奇幻之旅。評審劉旭恭老師評語說：「金獎作品文字描寫十分細膩，將簡單的生活細節，敘述得生動又帶有感情。構圖有趣，將許多細節藏在其中，可以讓人百看不厭且會心一笑，同時也保有小孩的天真與單純。」
用聲音演繹生畫繪本 盼社會接納先天顱顏受羅慧夫顱顏基金會邀請擔任2023說故事大使的張寗，進錄音室用聲音演繹「用愛彌補 兒童文學獎」出版的歷屆繪本，期盼透過自己的參與，讓社會大眾更認識並接納先天顱顏缺陷的孩子。張寗回憶起小時候因為不夠認識顱顏疾病，而不敢主動與先天顱顏缺陷的同學互動，因而呼籲：「很多偏見來自於不夠認識，如果大家可以從小透過兒童繪本學習尊重差異，認識顱顏疾病，這樣顱顏孩子就可以在更友善的環境下成長。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60185
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